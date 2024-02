La propuesta de Acemi para buscar soluciones a la financiación de las EPS

Acemi, gremio que reúne a varias de las entidades prestadoras de salud (EPS) más importantes del país, salió al paso luego de que la Contraloría revelara el estado financiero del sector.

La agremiación no ocultó su preocupación, asegurando que las cifras conocidas por la entidad gubernamental no coinciden con los de las entidades.



"Con enorme preocupación evidenciamos una inmensa diferencia entre las cifras oficiales presentadas hace pocos meses por la Superintendencia de Salud y las que muestra el informe de la Contraloría. Desde nuestra perspectiva, las cifras están muy lejos de coincidir con los estados financieros oficiales de las EPS y comunican una imagen deformada del estado del sistema", mencionó Acemi.



Y agregó: "Como es sabido públicamente, en la actualidad la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas, hecho que se explica de forma sencilla: los recursos que se giran para la atención a pacientes (lo que se denomina técnicamente UPC) son insuficientes, lo que sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema. Este hecho ha sido reconocido recientemente por la Corte Constitucional".



Salud iStock

Ante esto, Acemi propuso la creación de una mesa técnica para unificar las cifras de la OCntraloría con las de las EPS.



"Esta es una obligación ética con los colombianos y una necesidad apremiante en un momento en el que se tomarán decisiones críticas sobre el futuro del sector", mencionaron.



La presidenta del gremio, Ana María Vesga, dijo: "Si bien es cierto que el sector atraviesa por un momento de dificultades, también lo es que hoy las EPS siguen atendiendo a millones de colombianos y gestionando su salud. La incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema y generan zozobra en un momento que exige sensatez, tranquilidad y rigurosidad".



