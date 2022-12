El 79 % de los afiliados a las EPS las recomienda

Desde la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro se ha mantenido la incertidumbre frente al futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, por los diferentes comentarios que se han venido dado frente a las mismas.



Sin embargo, en la encuesta ‘Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS - Régimen Contributivo y Subsidiado 2022’, realizada para el Ministerio de Salud y Protección Social, se estima que casi un 79% de los encuestados recomendaría a sus amigos o familiares afiliarse a una EPS, mientras que un 7% no lo haría.



El estudio, realizado con una muestra de 18.145 usuarios del régimen contributivo (7.325) y del subsidiado (10.820), presentó el balance de perspectivas y resultados del estado de estas entidades de la salud.



De acuerdo con el informe, frente a los motivos para afiliarse a las EPS en Colombia, se proyecta que un 56% fue seleccionado por su empleador, mientras que un 19% fue porque la anterior EPS entró en liquidación. Un 8% se dio porque fue seleccionado por otra persona, al igual que en un 6% fue por unificación familiar. Otras de las motivaciones a destacar, se presenta en el gusto por la EPS (3%), recomendación (3%), como única opción en la ciudad que reside (1%), el gobierno se lo asignó (1%) y no responde (3%).



Por otra parte, los resultados en materia de indicadores, de los días de espera para los servicios básicos de salud, presentó que para el 2022 la cifra se ubica para odontología en 8,9 días y para medicina general 8,4 días. Sin embargo, los resultados tuvieron una perspectiva favorable frente al 2021, donde la espera para odontología era de 10,8 días y para medicina general de 22,0 días.



Según el informe “se evidencia una recuperación de los tiempos de atención en servicios básicos de salud que se presentaban en periodos previos a pandemia; donde la inmunización de la población en el país, jugaría un papel determinante en el descongestionamiento de hospitales/centros de salud por condiciones críticas derivadas por la crisis del covid 19”. De la misma forma, los servicios más utilizados fueron en un 73% la consulta a medicina general, odontología en un 57% y exámenes de laboratorio en un 54%.



Frente a la calificación de los servicios prestados por las entidades, se presenta que un 65% de los encuestados aseguró que el servicio es bueno o muy bueno, siendo bueno un 49% y muy bueno 16%. Por la parte de ni bueno ni malo, un 28% lo consideró de esta manera, mientras que un 7% lo consideran malo y muy malo.



En materia de acceso, el 62% de los usuarios manifiesta que el acceso fue fácil o muy fácil, considerando 48% fácil y muy fácil un 14%. El indicador de ni fácil ni difícil presentó un resultado del 28%, mientras que un 10% manifestaron que es difícil o muy difícil.

Igualmente, cabe resaltar que el 87% de los encuestados afirmó haber asistido a su EPS para enfrentar su enfermedad, accidente o problema de salud, mientras que un 77% no utilizó recursos propios para cubrir los costos de consulta médica, exámenes o medicamentos. A su vez, solo un 9% consideró interponer una tutela, derecho de petición o PQRS ante su EPS.



En consideración con el estudio, Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, manifestó que coincide con los datos históricos a favor de las EPS, ya que la encuesta evidencia los aspectos claves a mejorar de forma sistémica, como lo es el acceso a citas con médicos especialistas y la necesidad de eliminar los trámites, que afectan la experiencia de los usuarios.

La idea de eliminar estas entidades en Colombia no es aceptada

Es de destacar que en días pasados, la encuestadora Cifras y Conceptos reveló que un 71% de los encuestados no está de acuerdo o no considera que se deban eliminar las EPS en Colombia.



De igual manera, el documento reiteró que en los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro, el 73% de la población prefiere acceder a los servicios de salud a través de las EPS y no en hospitales públicos o secretarías de salud.



Ante los visos de una posible reforma a la salud, el estudio indica que el 21% de los usuarios aumentó el uso de citas.



Por su parte, Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, dijo que “dada la incertidumbre, los usuarios están demandando más servicios que según cálculos preliminares podrían ser del orden de 400 mil adicionales al día, lo que genera una presión importante en la oportunidad de estos, y demanda recursos adicionales para que el sector salud, y en particular las EPS, puedan responder a este reto”, explicó la presidenta.

Diana K. Rodríguez T.