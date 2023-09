Qué tan restrictiva es la tasa de interés del Banco de la República

Al cierre de agosto, la tasa real de política monetaria del Banco de la República no llegaba al 2%, es decir, el costo del principal instrumento de liquidez del Emisor colombiano, descontado frente a la inflación.



Dicha cifra era la más baja frente a Brasil, Chile y México, pese a que los bancos centrales de los dos primeros comenzaron a disminuir las tasas ante el control en materia de inflación.



De acuerdo con Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, las tasas reales muestran que el Banco de la República está lejos de estar obsesionado, pues “somos el país entre similares que tiene las tasas más bajas respecto a la inflación. Eso quiere decir que tenemos el banco central que menos está ahogando la economía” y recuerda que el banco central colombiano no ha tenido la necesidad de subir tanto como Brasil o México en esta crisis y de pronto si logra bajar este mismo año las tasas.



Agrega que el Emisor ha hecho el trabajo un poco más fuerte, pero no sacrifica crecimiento y habrá que ver cómo lo hace al terminar la coyuntura, e insiste en que de ninguna manera ha sido extremo.



Por su parte, Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, señala que la política monetaria está en el nivel más restrictivo desde finales de los años 90 y eso coincide con la inflación más alta desde 1998 y en ese orden de ideas se espera que el banco central comience a bajarlas antes de finalizar el año.



“Teníamos la percepción que el Emisor podría comenzar a bajarlas a partir de septiembre, pero la inflación de agosto y comentarios de miembros del Emisor nos llevó a posponer esa estimación y ahora asumimos que la bajada pueda ser en diciembre y no descartamos que en octubre se pueda dar la primera reducción, pero al final el consenso y las nuestras coinciden con el nivel final en diciembre, una de 25 puntos básicos y otra de 50 pb y la nuestra en diciembre de 75 pb".



Este viernes la Junta Directiva del Banco de la República podría tomar decisiones en materia de tasas.



