¿Es viable mantener el día sin IVA en el país? Esto dicen expertos

El Gobierno de Iván Duque instauró una medida para incentivar la reactivación económica en el país: tres jornadas sin IVA al año. El segundo día de descuentos del año se llevará a cabo el próximo 17 de junio.

Expertos han hecho énfasis en la importancia de tener precaución a la hora de hacer compras en esta jornada. Una consecuencia importante, es afectar el bolsillo dado que se comprometen los ingresos, inclusive, es posible que se termine generando un endeudamiento adicional que presione el flujo de caja de las personas, dicen analistas de la Universidad de los Andes.

Ahora bien, la efectividad de la medida también ha sido cuestionada.

¿Vale la pena mantener las jornadas sin IVA?

Para Santiago Rodríguez, Ph.D. en Administración de Negocios y Finanzas y profesor de la Facultad de Administración de Universidad de los Andes, explica que en las jornadas anteriores las compras sin IVA han superado la metas estimadas. Lo cual hace que se convierta en un mecanismo para incentivar las ventas y que los compradores y comerciantes lo incluyan en sus presupuestos.

"Las personas realizan un volumen importante de compras que, aunque afectan el recaudo de los impuestos de manera general incentivan la economía, sin embargo, no sería bueno aumentar el número de días", puntualiza.



¿La medida apoya a la economía del país?

Para el experto, estas jornadas ayudan de manera global al buen desarrollo de la economía del país, incrementando las ventas de algunos artículos. No obstante, aclara: "Los aspectos negativos que tienen estos días de un lado es un menor recaudo del impuesto IVA y de otro lado, un posible exceso de compras por parte de las personas que afecten las finanzas personales".

Recomendaciones para comprar en el día sin IVA

Rodríguez sugiere que las personas en estas jornadas no deben sobredimensionarse y terminar comprando archivos que no son una prioridad. "El día sin IVA se debe aprovechar para adquirir los artículos que se necesiten y que con el no pago del IVA se logran comprar con un “descuento”, explica.



Asimismo, sugieren que la prima no se destine totalmente a compras en este día sino a otros rubros como ahorro y pago de créditos.



