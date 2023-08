¿Realmente subirá el precio del Soat para conductores de motocicletas?

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, propuso hacer un rediseño a las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), haciendo que se les cobre más a los motociclistas que a los quienes utilizan carro, esto debido a la diferencia de costos entre ambos tipos de vehículos.

"Lo que debería definir la prima del Soat es el riesgo del vehículo, las motos deberían tener un Soat más caro que los carros, dado que la forma en como está regulada ahora la tarifación de las primas del Soat no depende del nivel de riesgo del vehículo sino del costo del vehículo", puntualizó Morales.



A pesar de que la accidentalidad en motociclistas suele ser muy elevada, así como la evasión del Soat, ajustar las tarifas de este último trámite, basándose en indicadores como estos, no supone una opción realmente viable, según mencionó el superintendente financiero César Ferrari.

Según explicó Ferrari, el problema principal es que los motociclistas, por lo general, es que, por lo general, son personas con ingresos sustancialmente inferiores a los que pueden tener personas que utilizan carro y, si bien, hay una medida que adoptó el Gobierno Nacional recientemente para resolver los problemas de evasión al pago del Soat, según Ferrari, la solución no se encuentra en el ajuste de los precios, sino por el lado de que los ingresos de la población que utiliza motocicleta.



"Miremos los cambios que necesita el país para superar la pobreza", apuntó Ferrari, agregando que desde la Superfinanciera se está trabajando en una normativa nueva no solo aplicable al Soat, sino para lograr que en el sistema financiero existan mejores condiciones de competencia, lo que permita avanzar en una inclusión financiera de los seguros de vehículos.



El superintendente financiero agregó que "los cambios toman tiempo, pero lo importante es comenzarlos y establecer una ruta y eso creo lo que estamos tratando de hacer para que de esa manera Colombia se desarrolle, porque de lo contrario no vamos a poder superar ni la pobreza ni vulnerabilidad, que afecta al 70 % de la población colombiana".



Y es que, según el funcionario, la situación actual del mercado de seguros en el país es más crítica que lo que parece. La inclusión de estos, si se hace un descuento a los seguros obligatorios, alcanza apenas el 2 %. Agregando esas pólizas alcanza el 3,4, a la vez que dicho indicador se encuentra muy distanciado del promedio de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Cobertura corta

Según cifras oficiales, la cobertura aseguradora en el país, respecto a los frentes que el Gobierno busca fortalecer, se queda muy corta. Durante los últimos 12 meses, hasta el pasado mes de mayo, las primas emitidas por las empresas aseguradoras llegaron a los $50,8 billones, es decir, un aumento del 8,5 % real anual.



No obstante, los microseguros solo llegan al 2 %, a la vez que los seguros a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) llegan al 10,5 %. De las 45 aseguradoras que operan en el país, 21 empresas tuvieron el control del 52 % de los microseguros otorgados.



Las cifras anteriormente mencionadas, adicional al hecho de que en Colombia las mujeres son el sector de la población que menos accede a aseguramiento, pero son las que menos sufren siniestralidades en las vías, son las que más presionan a generar cambios en materia aseguradora para elevar la cobertura en el país.



"En la Superintendencia (Financiera) estamos haciendo una revisión de la norma, porque un exceso de estas produce una parálisis de los mercados y una insuficiencia acaba produciendo inestabilidad en los mercados. Necesitamos desarrollar los mercados y generar al mismo tiempo estabilidad", aseguró Ferrari.



Adicionalmente, el funcionario mencionó que esto implica una revisión exhaustiva y minuciosa de la normatividad, hacer un proceso de depuración e, incluso, instó a los aseguradores que le hagan saber sus posturas sobre como lograr esta depuración normativa.



