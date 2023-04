Por qué hay escasez de leche y otros productos lácteos en Colombia

Desde hace varios meses en el país, varios productos de origen lácteo han tenido una caída tanto en su producción nacional, como en su importación. Este desabastecimiento no ha pasado desapercibido por los consumidores colombianos, y mucho menos por las empresas del sector lácteo.

A raíz de la situación, Alpina, una de las productoras de productos lácteos a nivel nacional, salió a explicar los motivos de esta situación a través de un video compartido en sus redes sociales



En este, la empresa explica que la escasez de leche productos lácteos se debe, principalmente, a una insuficiencia de materia prima para la producción, lo cual ha afectado la producción de la principal sustancia de la cual derivan los productos de esta naturaleza: la leche.



La disminución de la producción de leche responde, según cuenta Alpina, a dos factores fundamentales: “El clima está afectando los pastos donde se alimentan las vacas y se ha incrementado el costo de los insumos que usan las fincas productoras de leche. Por eso estamos viendo menos mantequilla en el mercado”.



A pesar de que esta situación se ha venido presentando desde hace meses, la empresa hace una salvedad sobre la situación actual de la producción láctea: “La producción de leche está volviendo a la normalidad. Mientras tanto, en Alpina estamos buscando nuevas fuentes de crema para seguir produciendo la mantequilla que todos amamos”.



Esto coincide con la explicación dada por por Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación e Investigaciones Económicas de Fedegán, quien manifestó que la producción de leche ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2021,la cual fue impulsada por el costo de los insumos, la tasa de cambio y el traslado de la producción a otros frentes de negocio.



Y sí, últimamente no ha sido fácil que encuentres mantequilla Alpina.🧈 Aquí te contamos por qué está sucediendo y qué estamos haciendo para que puedas disfrutarla pronto. 💙#alpina #mantequilla pic.twitter.com/XbryVJg3v6 — Alpina (@Alpina) April 5, 2023

“Muchos ganaderos que antes producían leche se pasaron a la producción de carne, teniendo en cuenta que los precios de la carne de novillo la están pagando mejor”, explicó Cubillos para ‘W Radio’.



De igual forma que Alpina, el experto agregó que el clima sí ha tenido un papel fundamental, no solamente en la producción de productos lácteos, sino en el sector agrícola, lo cual no ha sido ajena para nadie a nivel mundial: ”Es una situación que está viviendo el planeta”.



No obstante, para Julián Saade, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), la baja producción de leche solo será temporal, pues una vez ocurra la transición entre el verano y la temporada de lluvias, habrá más forraje para el ganado y, por lo tanto, mayor oferta para la producción de leche y derivados.



“Se aspira a que a partir de mayo, que empieza la época de lluvia más en firme, la oferta medioambiental favorezca la producción de forrajes, y al haber más forrajes, más comida, la producción de leche va a subir y la oferta se se va a normaliza”, explicó en declaraciones para ‘La FM’.



