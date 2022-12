Más voces piden análisis serio para los precios del espectro

A pocos días que finalice el 2022, uno de los puntos que vuelve a ponerse sobre la mesa del sector de las telecomunicaciones es el valor del espectro.



Lo anterior, luego de que el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, publicó un nuevo análisis en el que resalta que el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta el deterioro de varios indicadores macroeconómicos, como la alta inflación y la devaluación del peso frente al dólar, a la hora de definir los precios en 2023.



Ahora bien, de acuerdo con la investigación, el costo de espectro en las renovaciones de 2019 y 2021 duplicó el valor de la asignación de 2011 en términos reales, es decir, descontando la inflación.



“También representaron más de dos veces los valores que arrojan los comparativos de precios internacionales de precios del espectro. Específicamente, en la banda de 1.900 MHz a $36,25 por MHz, por población por año, este ajuste continúa 1,7 veces por encima de los precios de referencia del CID, que coinciden con comparativos de precios internacionales realizados por otros consultores especializados”, señaló la entidad.



Cabe destacar que la banda de 2.500 MHz también presenta un costo elevado de $24,31 por MHz por población por año, frente a otros valores de referencia.



Para Karoll Gómez Portilla, investigadora principal del análisis, “los precios del espectro en Colombia son entre 2 y 3 veces más altos que los precios internacionales”, por lo que una fijación del precio adecuada, en coherencia con las condiciones macroeconómicas del país “es indispensable para la consecución de objetivos de desarrollo socioeconómico para el país”, señaló Gómez.



Pero no todo en el estudio se centra en puntos negativos, según este análisis del CID, hay una relación positiva entre el aumento de la cobertura de servicios móviles (voz y datos) y las mejoras en variables socioeconómicas como lo son el empleo, la salud, la educación y la producción. Además de que entre mayor cobertura de servicios móviles se impactaría positivamente al empleo, la salud y la educación en el país.



“El impacto positivo tiene que ver con la relación que tiene la cobertura móvil con la productividad del país y sobre todo con el cierre de brechas socioeconómicas que todavía están presentes en el país. Por ejemplo, si Colombia logra un aumento adicional de 350.000 suscriptores de servicios móviles, esto podría generar un aumento adicional de 4.000 cotizantes a salud. Igualmente, el mismo aumento de usuarios de voz y datos podría significar un aumento del empleo formal en casi 2 puntos porcentuales”, resaltó el estudio del CID.

Reacciones

Luego de conocerse este análisis del CID , las reacciones no se hicieron esperar por parte de las empresas de telecomunicaciones y de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil.



Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, afirmó que la principal conclusión que evidencia el estudio de la Universidad Nacional es que el valor del espectro no debe medirse en dinero, “sino en cuánto podemos cerrar la brecha en materia de educación, en acceso a salud, en cuántos empleos se pueden generar y en cuanto bienestar social representa la conectividad”.



Bajo esa línea, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Colombia, señaló que para avanzar en operaciones en el sector se deben conocer por parte del Gobierno los valores del espectro.



“En Colombia tenemos más de 76 millones de líneas activas, pero apenas tenemos 37 millones de accesos a internet móvil: eso lo consideramos como pobreza digital. El gobierno debe revisar el valor del espectro, ya que es uno de los más caros de la región. Debemos seguir la senda de cerrar la brecha digital. En 2023, lo más importante será la renovación de espectro. Pero si no se sabe cuánto va a cobrar el Gobierno será difícil planear la operación”, agregó Cataldo.



Por último, Ramiro Lafarga, presidente de WOM Colombia, precisó en entrevista con Portafolio que “hay que nivelar los precios del espectro para que sea más atractivo invertir”.



“Históricamente en Colombia se vio el tema de las licitaciones de espectro o de renovación de espectro como una oportunidad de hacer caja. Hoy hay una agenda abierta y estamos a la espera de conocer cuál es la nueva propuesta”, dijo.

MinTIC abre bases para uso del espectro

A través de la Resolución número 4543 del 21 de diciembre de 2022, el MinTIC invitó a los operadores de telecomunicaciones a manifestar su interés en obtener los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, con el fin de que puedan operar y prestar servicios móviles terrestres en las siguientes bandas de frecuencia: 10 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz. Hasta 10 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 1900 MHz.Hasta 30 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 2500 MHz. Hasta 400 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 3500 MHz. Hasta 2,8 GHz de espectro radioeléctrico en la banda de 26 GHz.



Los operadores tendrán plazo para presentar sus manifestaciones de interés hasta el 29 de diciembre de 2022.

Johana Lorduy