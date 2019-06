'Esta no es una economía estancada, sino una que se está recuperando'

En la clausura de la Convención Bancaria, el mandatario señaló que recibió hoy una llamada de Juan José Echavarría, gerente del Emisor, "a quien agradezco su sinceridad en reconocer que la economía no está estancada, pero necesitamos que crezca más. Ese es el mensaje que debemos dar en la colaboración armónica dentro de la independencia de la política monetaria del Gobierno Nacional".

Duque añadió que "no existe un sentimiento de complacencia, esta economía debe crecer más y vamos a trabajar para que así sea", y afirmó que hay retos en muchos frentes, "pero hay que poner las cosas en sus justas dimensiones, esta economía ha mostrado resiliencia", al referirse a que en esta coyuntura pocos países pueden mostrar crecimientos superiores al promedio, y más afrontando una crisis migratoria como la que ha tenido Colombia en los últimos meses.



"Mientras que unos quieren quedarse en la protesta contra la adversidad, acá preferimos la propuesta. Mientras algunos quieren el discurso pesimista de la destrucción, aquí queremos construir", puntualizó el mandatario.



Entre tanto, Duque Márquez aseguró que "tenemos que apostarle a un sector privado, vibrante, y trabajador en una economía de mercado. El éxito del sector privado es el de una sociedad que quiere cerrar las brechas, como lo aspiramos en Colombia".



'El sector financiero se ha convertido en blanco preferido de reiterados ataques': Asobancaria



Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria, señaló en la clausura del evento que, si bien son optimistas con respecto a la economía, están viendo con preocupación "que desde algunos sectores se viene impulsando un discurso que socava principios básicos de la economía de libre mercado, como lo son la renta y los costos de productos y servicios financieros".



En su discurso, Castro considera que esto es una "amenaza" para la empresa privada y en particular para el sector financiero, "que a pesar de ser, de lejos, el más regulado y el más controlado, se ha convertido en el blanco preferido de reiterados ataques".



Insistió en la contribución de esta industria a la economía, con financiamiento para hogares y empresas y con la generación de empleos formales.



"No entendemos por qué se aprueba una tarifa diferencial de renta que nos castiga, bajo el argumento de que "a los bancos les ha ido muy bien". Nos preguntamos entonces, ¿qué hubiera resultado deseable para no merecer tal distinción? ¿que nos hubiera ido mal?", señaló Castro, al tiempo que reconoció que el Gobierno no haya aprobado dicha iniciativa y que esté respaldando los fundamentos de la demanda que presentó el gremio de ese artículo de la Ley de Financiamiento.



Recordó que, el peso de este sector en el recaudo tributario es 2,8 veces superior a la participación que tiene dentro del PIB del país.



Añadió que "posiblemente hemos fallado en lograr explicarle a la opinión que nuestros buenos balances son buenas noticias para el país, o que nuestros activos no son la riqueza de unos pocos, sino el ahorro del público y el patrimonio de miles de pequeños accionistas".



Castro recordó que, entre los retos de la banca se mantienen la educación financiera para incluir a más personas en el sector, reducir las brechas de acceso a servicios financieros entre la población urbana y la rural, así como reducir el uso del efectivo y lograr ecosistemas digitales.



Finalmente, le planteó al presidente de la República, Iván Duque Márquez, un acuerdo nacional para una mayor inclusión y profundización financiera, "en la que acompañemos la acción de la política pública con nuestra experticia en gestionar riesgos e innovar con la bancarización".