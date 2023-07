La estabilidad fiscal del país aún no convence a los expertos

Mantener la senda de ajuste fiscal es una de las tareas de Hacienda, pero tras la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo el pasado mes de junio, donde se plantea un déficit de 4,3% del PIB para este año y de 4,5% en el 2024, han sido varios los cuestionamientos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.



Este 25 de julio, en un seminario organizado por el centro de estudios económicos Anif y American Society/Council of the Americas (AS/COA), Mauricio Santa María, el presidente del Anif, levantó una nueva alerta sobre las cuentas del Gobierno, y cuestionó el balance entre ingresos y gastos que propone Hacienda.



Según Santa María, el nivel de gasto tanto para este como para el próximo año “es muy grande”, y recordó como tanto en 2023 como en 2024 no solo persisten las presiones por el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Fepc), sino por el pago de intereses de deuda para estos dos años.



“Los ingresos tributarios suben muchísimo este año. Es casi un punto del PIB por ingresos de la Dian, otro poco por litigios, pero si eso no se cumple vamos a entrar en problemas importantes”, indicó el presidente de Anif.



Y, además, mencionó como las reformas que se están tramitando desde el Gobierno, especialmente las de salud y pensiones, representarán un gasto adicional y una presión más.



Entre los participantes del seminario estuvo el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien aseguró que, fiscalmente, el Gobierno “está yéndose un poco a ras, en el sentido de que está aumentando su déficit, pero con cualquier noticia negativa, como que llegue a bajar el petróleo o avance más rápido la desaceleración, podríamos ver un incumplimiento de la regla fiscal”.



Según Echeverry, si algo sale mal, la deuda se dispararía, pero aseguró que lo importante no es la deuda, sino el costo de la deuda, es decir, sus intereses.



El evento contó también con dos páneles de expertos con invitados internacionales y nacionales. El primero fue moderado por la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, y participaron Alexander Müller, economista jefe para la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Bank of America; Diego Mora, country manager para Colombia, Perú y Centroamérica de BlackRock; y Joydeep Mukheri, director de Calificaciones Soberanas Standard & Poor’s.



Müller destacó como “muy positivo” el compromiso fiscal del país, pero también alertó que si Colombia no reduce la deuda a un rango más prudente, podría correr el riesgo de entrar en un grupo de países que pierden la capacidad de hacer política fiscal.



“Colombia está en el borde de ese umbral, que permite al gobierno operar en un esquema de reglas de ahorrar en tiempos buenos y gastar en tiempos malos, pero eso solo es creíble si se reduce la deuda”, aseguró.



El segundo panel fue moderado por Ricardo Ávila, analista senior de EL TIEMPO, y estuvieron presentes, María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de Amcham Colombia; María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture y exministra de Minas y Energía; Munir Jalil, director ejecutivo en la Región Andina de BTG Pactual; y Ramiro López Ghio, representante del Grupo BID en Colombia.



La exministra Suárez comentó la importancia de que los ingresos adicionales, “así sean de única vez, se utilicen para reducir los niveles de deuda, y así lograr un círculo virtuoso que mejore nuestro panorama fiscal y no nos coman los intereses”.



También se refirió a la transición energética, y dijo que por ahora está aún “en el papel” y no están avanzando los proyectos.



Lo que dice Hacienda

El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, reiteró que el ministerio está “manejando responsabilidad maceoeconómica, siempre mandando el mensaje de sostenibilidad fiscal y pago de deuda”.



Según destacó el viceministro, “se está haciendo un ajuste fiscal importante”, y enfatizó que el año pasado se hizo una reforma tributaria para financiar el gasto social sin afectar la estabilidad fiscal.



“De los retos más difíciles para nosotros está el déficit del Fepc, hemos asumido unos aumentos antipopulares con la gasolina, y en el caso del diésel hemos sido más prudentes”, comentó el viceministro.



Guevara destacó que, para los próximos años, se espera seguir fortaleciendo la Dian, tanto en la planta de personal como en materia tecnológica. “Enviar este mensaje en términos de un mejor recaudo y en estrategias de litigios permite lograr ese objetivo. Somos conscientes de que es ambicioso, pero también somos realistas en términos de la inversión que se está haciendo en la Dian”, indicó.



AmCham alerta por tributos a plataformas

Este martes, la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en una carta firmada por María Claudia Lacouture, presentó al Ministerio de Hacienda sus comentarios y propuestas frente a la reglamentación del impuesto por Presencia Económica Significativa (PES), el cual gravaría a las empresas y plataformas de servicios digitales.



Según AmcCham, “esta normativa implicaría algunas repercusiones para el país, entre ellas un potencial escenario de doble tributación en las transacciones internacionales, en contra de la tendencia global”, y de acuerdo con los acuerdos de la Ocde.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio