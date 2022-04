Estado gastó el 52% de recursos para las emergencias viales

El fenómeno de La Niña cada año genera más daños en la infraestructura de los colombianos. En lo corrido de 2022, el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha atendido 570 eventos en los diferentes corredores del país por cuenta de las lluvias. En abril de 2021, esta cifra por afectaciones llegó a 586.



Según el Instituto de vías (Invías), en lo que va corrido del año se han registrado 570 emergencias, lo que ha llevado a 253 cierres totales y 317 cierres parciales.



Desde el 16 de marzo y hasta el 24 de abril, se registraron 369 eventos asociados a las lluvias en 210 municipios de 22 departamentos del país. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Cundinamarca, Antioquia, Cauca, , Nariño, Tolima y el Eje Cafetero son los departamentos con mayor cantidad de municipios afectados.



En materia de infraestructura 371 vías han sido afectadas, 34 puentes vehiculares y 8 puentes peatonales.



El evento que más ha protagonizado estos cierres y afectaciones son los deslizamientos de tierra. A la fecha se han registrado 451 derrumbes que han colapsado la movilidad de los colombianos, sobre todo en el departamento de Nariño donde se han presentado 168 situaciones de esta índole, seguido por el departamento del Huila con 59 y el Cauca con 34.



La Nación tiene destinado para la atención de estos eventos $5.000 millones (monto agotable), de estos, se han gastado $2.600 por en emergencias según el Invías. Sin embargo, ante estas situaciones, las Gobernaciones incorporan más recursos de ser necesario.



“Es importante saber que esta temporada tiene alcance hasta mediados de junio, por eso el llamado es a las comunidades a no exponerse en zonas de riesgo, evitar actividades al aire libre cuando llueve y no estar cerca de ríos y quebradas”, dijo el director de la Ungrd Eduardo González.



Actualmente, según el Invías se presentan emergencias en los departamentos de Boyacá, Meta Chocó, Huila, Caldas, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Tolima donde hay cierres parciales.



AFECTACIÓN A VIVIENDAS



Ahora bien, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2021 creció 6,1% las viviendas que resultaron afectadas por inundaciones, así como a 4,3% las casas impactadas por ventarrones, tormentas, vendavales o granizadas.



El departamento que encabeza la lista de este dato anual es Chocó con un 28,1% del total, seguido de Putumayo (19,7%) y Bolivar con (19,2%). En último lugar del ranking se encuentra Boyacá (1,8) y Bogotá (1,6%).



En el 2022, el panorama no ha mejorado, ya se han presentado 360 emergencias. Según cifras de la (Ungrd), la ola invernal ya ha destruido 117 viviendas y ha averiado a 3.025 en más de 22 departamentos del territorio nacional.



Los eventos que más se han registrado durante la temporada de lluvias (primer trimestre) han sido movimientos en masa (196), inundaciones (82), crecientes súbitas (43), vendavales (25), temporales (12), avenidas torrenciales (9) y (2) granizadas.



“Estamos atravesando por la etapa más fuerte de la primera temporada de más lluvias en el país”, señaló González.



El caso más preocupante ocurre en el departamento del Tolima donde continúa en alerta naranja y bajo la declaratoria de calamidad pública, ya que en Honda y Melgar se registraron inundaciones en viviendas por aumento de los niveles de los ríos Magdalena y Sumapaz.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO