Las monedas más poderosas del mundo... y el dólar no lidera

Las altas cifras inflacionarias que se están registrando en el mundo, diferentes monedas están empezando a sufrir los golpes y ver los impactos de la incertidumbre económica.



Cabe resaltar que una moneda es fuerte de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ella y la cantidad de otras divisas que se pueden recibir a cambio de una unidad de esa moneda, según Forex.com.

Debido a que el dólares la divisa que más se utiliza en los mercados mundiales, es la que funciona como referencia para calcular el valor de otras monedas. Por ello, entre más dólares se necesitan para comprar 1 sola unidad de una moneda, más fuerte será. Si se requieren menos dólares, se le considerará más débil.



Actualmente, de acuerdo con un listado publicado por CNN, las 10 monedas más fuertes en el mundo son:

1. Dinar kuwaití: 3,21 dólares (15.787 pesos colombianos)

2. Dinar bareiní: 2,65 dólares

3. Rial omaní: 2,59 dólares

4. Dinar jordano: 1,41 dólares

5. Libra esterlina: 1,12 dólares

6. Dólar Islas Caimán: 1,21 dólares

7. Euro: 0,97 dólares

8. Franco Suizo: 0,99 dólares

9. Dólar

10. Dólar canadiense: 0,72 dólares

Sorprende que el dinar kuwaití sea la moneda más fuerte a nivel mundial y que el dólar ocupe el lugar número 9. Actualmente, un dinar equivale a 15.787 pesos colombianos.



Cabe recordar que recientemente el dólar y el euro alcanzaron la paridad por primera vez en 20 años. El primero se fortaleció ante el segundo.

Por su parte, el dinar kuwaití no está tan disponible como el dólar o el euro. El Banco Central de Kuwait ha explicado que desde 2007 esta moneda se vinculó a una "canasta no revelada de monedas internacionales de los principales socios comerciales y financieros de Kuwait".



Todo ello, para mantener y mejorar la estabilidad de su divisa frente a otras monedas. Asimismo, para proteger la economía nacional de los impactos de la inflación importada.



Para Jeisson Balaguera, CEO de Values AAA, esta moneda es fuerte porque está respaldada por la riqueza de petróleo que hay en el país del que proviene. "Hay monedas poderosas porque están respaldadas por el petróleo que reemplaza al oro. Los respalda un commoditie con un importante valor y estabilidad a nivel internacional", explica.

Según datos de la CIA, el petróleo representa el 92 % de los ingresos por exportaciones de Kuwait y el 90 % de los ingresos del Gobierno.

Balaguera también explica que monedas más poderosas que el dólar y los colombianos no las reconocen porque el país no tiene interacción con estas. "Colombia no tiene deudas en estas monedas, tampoco se negocian artículos que importamos o exportamos en otras monedas", puntualiza.

PORTAFOLIO