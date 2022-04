‘Este es el momento de repensar Ingreso Solidario’

Hace cerca de un mes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) entregó un estudio para Colombia en el que habla sobre la necesidad de reformas estructurales para potenciar la protección social, las finanzas públicas y la productividad. Jens Arnold, economista de la Ocde para el país, habló con Portafolio de estos resultados.



(La tasa de desempleo en Colombia fue del 12,9 % en febrero).

¿Cuáles son los elementos clave de ese estudio?



El estudio abarca un poco de todo. Enfatizamos en una reforma de la protección social, que tiene que ver con cuestiones fiscales y con la pandemia. De un día a otro millones de trabajadores informales se quedaron sin ingresos, y no había nada en el abanico de la protección social existente que pudiera ayudarlos, estaban fuera del radar del Estado. Es un problema que se acrecentó con la pandemia pero también es estructural.



(Colombia, entre los países de la Ocde con menos empleados públicos).



¿Esos problemas no se solucionaron con la reforma del año pasado?



Quedan muchos asuntos pendientes, esa reforma hizo un ajuste fiscal, pero los temas estructurales casi no se tocaron. Eso significaría aumentar el recaudo tributario con mayores impuestos a los ingresos personales, repensar las exenciones, y con eso desgravar la nómina. Se podría bajar el costo de crear trabajo formal en un 50%. El sistema actual crea un círculo vicioso que mantiene la informalidad, hay que trabajar en el costo del trabajo formal, y eso iría de la mano con una expansión de la cobertura en la protección social.



Hoy 25% de los colombianos tienen una pensión contributiva y el resto queda afuera. Otro 25% tiene a Colombia Mayor, pero este beneficio es la mitad de la línea de pobreza extrema.



El objetivo debe ser una cobertura universal, a un nivel por lo menos de la línea de pobreza. El sistema actual tiene un montón de ineficiencias y si se eliminan, el costo final de esa reforma no es tan grande. Calculamos sería 3,6% del PIB.



¿Sería una reforma 3 en 1? Laboral, pensional y fiscal.



Hay que atacar esos problemas al mismo tiempo, hacer una reforma grande que abarque esos temas, después hay distintos grados de ambición política que se pueden tener. No hay mejor momento para pensar en esto que ahora.



¿Cómo ven la dualidad entre el sistema público y el privado en pensiones?



No son contradicciones, lo que pensamos es un sistema de pilares. Un pilar básico cuyo objetivo es eliminar el problema de la pobreza, no enfocarse el ahorro para la tercera edad. Este programa sería probablemente bien organizado por el Estado. Esto sería un programa de transferencias de política social. Después, en el segundo pilar, gente que tiene ingresos mayores, entonces tiene distintas opciones. Puede ser público o privado y no hay un sistema que sea mejor que el otro.



¿Cuáles pueden ser los efectos de las elecciones en el crecimiento?



Las elecciones siempre son una excelente oportunidad para tener debates que un país precisa. De temas estructurales, como la reforma de la protección social, reformas que impulsen la productividad que no ha sido muy fuerte en Colombia en las últimas décadas. Nuestras previsiones para este año claramente serán menores al año pasado. En 2021 tuvimos un fuerte efecto de rebote después de la recesión de 2020 a causa de la pandemia, pero aun así creo que Colombia está en una senda de crecimiento muy robusto.



¿Hasta qué punto el país puede seguir en el niveles de gasto social?



La respuesta fiscal de Colombia fue oportuna y fuerte. Es admirable lo que se logró con el programa Ingreso Solidario, que se diseñó y ejecutó en muy poco tiempo y funcionó bien teniendo en cuenta las circunstancias. Lo que pasa es que un programa así no tiene el tipo de focalización que se quiere a largo plazo. Hay que pensar cómo organizar la protección social de manera eficiente, para eliminar la pobreza, pero sin gastar más que lo necesario.



Ahora es el momento de repensar este sistema de Ingreso Solidario, los subsidios ahora mismo están bastante fragmentados en distintos programas y pensar cómo Colombia puede crear un solo programa de protección social, que cubra a todos de la misma manera. Esto va a ser más barato sin lugar a dudas.



¿Cuáles tareas podría impulsar Colombia para mejorar la productividad?



Hay muchas regulaciones que podrían ser más transparentes, que reducirían barreras administrativas para la creación de empresas, eso puede fortalecer la competencia e impulsa el crecimiento de la productividad. Una empresa va a innovar porque siente la presión de la competencia y va a mejorar su producto o proceso. Fortalecer la competencia con reformas regulatorias es una agenda, después la competencia puede venir de afuera.



PORTAFOLIO