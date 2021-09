Estudiar y trabajar en Canadá: ¿qué requisitos debe cumplir?

Una de las decisiones más difíciles a la hora de emigrar para realizar estudios universitarios es dejar a los seres queridos por un largo periodo; sin embargo, algunos países, como Canadá, permiten que el estudiante viaje en compañía de sus familiares, siempre y cuando se verifiquen algunas condiciones.



Por esta razón, la agencia de viajes de estudios al exterior Global Connection comparte información de las oportunidades que brinda Canadá a los colombianos.



“Además de cumplir con los requisitos generales para entrar al país, como tener el pasaporte o solicitar la visa correspondiente, una de las condiciones para poder viajar acompañado es estar inscrito en un programa de pregrado o posgrado en Canadá, que pueden llegar a tener un costo anual de entre C$15.000 y C$18.000 (dólares canadienses)”, explicó Johan Huérfano, asesor Senior de Global Connection.



En este sentido, otro punto a tener en cuenta es el económico, ya que el estudiante y su familia deben tener presente que a los costos de manutención iniciales se deben sumar unos C$4.000 por cada acompañante del “aplicante principal”.



De igual forma, a pesar de que Canadá ha flexibilizado las restricciones de ingreso al país en los últimos meses, el estudiante y su grupo familiar deben cumplir ciertas exigencias sanitarias para evitar inconvenientes en el paso migratorio.



Los viajeros deben llevar una prueba negativa PCR con máximo de 72 horas, junto a su certificado de vacunación o plan de cuarentena. En caso de volar con el esquema completo de vacunación aprobado por el Gobierno de Canadá (Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca), no es necesario cumplir una cuarentena al llegar al destino; sin embargo, el estudiante tendrá que diseñar un plan tentativo de aislamiento de 14 días y el cónsul migratorio definirá si la persona debe tomarlo o no.



En caso no haber sido inmunizado o tener solo una dosis, la persona que viaja debe cumplir de manera obligatoria la cuarentena de 14 días, que podrá ser coordinada con la institución académica en la que va a realizar su programa de estudios.



¿Qué requisitos exige el país para viajar a estudiar?



Aunque puede parecer un proceso complejo, lo cierto es que no son muchas las exigencias que pide el Gobierno de Canadá para los interesados en estudiar en ese país, pues además de documentos regulares, como la cédula, el pasaporte, las certificaciones laborales y académicas, el estudiante debe demostrar solvencia económica suficiente para pagar el programa educativo y sus gastos de manutención durante la estadía.



En lo corrido del año cerca de 17.000 colombianos han logrado emigrar a Canadá, de acuerdo con los datos de Migración Colombia, lo cual convierte a este país en uno de los 10 lugares a donde más buscan arribar los colombianos. En los últimos años, más de 80.000 nacionales han llegado a Canadá, según los registros públicos.



“En este punto es importante resaltar que quienes viajan a realizar un programa de larga duración tienen la posibilidad de trabajar durante sus estudios, lo cual les permitirá tener un ingreso extra por un tiempo; aunque este beneficio tampoco aplica para quienes vayan a estudiar idiomas, que son programas que normalmente tienen una duración de seis meses y un costo promedio de C$5.500.”, dijo Huérfano.



¿Cuáles son los programas que ofrece Canadá a los colombianos?



En este momento, hay una variedad importante de programas en distintas ciudades de Canadá para que los estudiantes colombianos interesados en vivir una experiencia de educación en el exterior puedan elegir lo que más se acomode a sus intereses y necesidades.



“Debido a que este país tiene como lenguas oficiales el francés y el inglés, hay escuelas que ofrecen programas de idiomas por seis meses, para que los estudiantes mejoren sus habilidades en un segundo idioma y puedan aplicar a estancias más largas para programas de pregrado o posgrado, aunque si el aplicante ya tiene un buen nivel de inglés o francés, puede solicitar un cupo directamente a estos estudios superiores”, concluyó Huérfano.



Este proceso lo pueden hacer en todas las ciudades del país en donde haya este tipo de instituciones, por ejemplo, Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, entres otras, para programas en áreas como negocios, mercadeo, cuidado de la primera infancia, desarrollo web y desarrollo de videojuegos, que son algunos de los más elegidos por los colombianos.