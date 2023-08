Gafas con filtro para luz azul no protegerían los ojos

Las gafas con filtro para la luz azul surgieron como una solución para las personas que se encuentra expuestas a este tipo de radiaciones emitidas por pantallas de computadores o celulares.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

No obstante, un estudio de la Universidad de Melbourne, en Australia, afirma que estos accesorios no son del todo efectivos al momento de proteger la vista.



('Hemos aumentado como nunca el presupuesto de la salud': Petro).



"Encontramos que puede no haber beneficios a corto plazo al usar filtro para la luz azul en los lentes mientras se utiliza el computador", comento Laura Downie, directora de la unidad de traducción de la investigación, ensayos clínicos y ojo anterior de la Universidad de Melbourne, en un comunicado citado por la 'CNN'.



"Actualmente, no está claro si estos lentes afectan la calidad de la visión o el resultado del impacto en el sueño, y no se puede concluir los efectos que potencialmente tendría en la salud de la retina en el largo plazo -agregó- Las personas deben tener en cuenta esta información a la hora de decidir si desean adquirir estos lentes".



(La advertencia de Apple sobre práctica peligrosa al cargar un iPhone).



Una de las conclusiones de la investigación asegura que "los lentes para gafas con filtro de luz azul pueden no atenuar los síntomas de fatiga visual con el uso de computadoras, durante un período de seguimiento a corto plazo, en comparación con los lentes sin filtro de luz azul".



El estudio se hizo basado en la revisión de 17 ensayos en los que compararon los lentes con filtro para luz azul con lentes que no lo tenían. Los resultados arrojaron que no existen beneficios al utilizar este tipo de gafas con filtros, a comparación de los normales.



(Decálogo de propuestas sobre financiamiento del sistema de salud).



La experta, de igual manera, instó en tener períodos cortos al frente de una pantalla, porque de lo contrario, la vista inevitablemente se vería afectada.



"Pero, si pasas cuatro o más horas al día frente a una computadora, corres el riesgo de sufrir irritación ocular provocada por la pantalla", agregó.



PORTAFOLIO