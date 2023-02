Etias, el permiso que colombianos necesitarán para ir a Europa

Archivo particular

Europa es uno de los destinos más comunes de los colombianos que viajan al exterior. Actualmente, los colombianos con pasaporte pueden visitar todos los países miembros del espacio Schengen, sin tener que solicitar una visa.



Son 27 países europeos que han abolido los controles en sus fronteras interiores.



Ahora bien, la medida aplica para los colombianos que viajan a Europa por estancias de hasta máximo 90 días. No obstante, en este año habrá cambios. A partir de noviembre entrará en funcionamiento el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias).

Esta es una autorización de viaje que, de acuerdo con las autoridades, "contribuirá a identificar cualquier riesgo de seguridad o migración irregular que puedan presentar los visitantes exentos de visado antes de que lleguen a las fronteras de la Unión Europea".

Asimismo, , "facilitará el cruce de fronteras a la gran mayoría de los viajeros que no plantean tales riesgos".

¿Quiénes deben solicitar el permiso Etias?

Esta autorización aplica para los colombianos y todos los ciudadanos extracomunitarios exentos de visado que planeen viajar al espacio Schengen para estancias cortas.



Recuerde que los países del espacio Schengen son: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

Asimismo, el Etias también será necesario para los viajes hacia Rumanía, Bulgaria, Chipre y Croacia.



¿Etias es como un visado?

No, aunque pueda parecer una visa, el Etias es una autorización de viaje. En este sentido, no reintroduce obligaciones similares a las de visados. Por ello, o será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud y no se requerirá ninguna documentación adicional más allá de un documento de viaje válido.

Tampoco supone una carga administrativa importante para los viajeros. Sistemas similares de autorización previa al viaje existen desde hace muchos años en otros países, como Estados Unidos, Australia y Canadá.

¿Cómo y desde cuándo solicitar el permiso Etias?

Cuando esta autorización empiece a regir, los viajeros tendrán que pedirla antes de su visita al espacio Schengen. El proceso es rellenar una solicitud en línea que en la mayoría de los casos otorga una probación automática.



El valor del Etias es de 7 euros. Es decir, al rededor de 36 mil pesos colombianos. Tendrá una tasa única y será válido durante tres años para múltiples entradas a Europa.

El proceso de trámite requiere que los solicitantes tengan a mano los siguientes documentos cuando quieran realizar la solicitud en línea de Etias:



- Un pasaporte colombiano, con una validez superior a tres meses respecto a la fecha de salida prevista del espacio Schengen.

- Una dirección de correo electrónico actual para recibir la autorización Etias aprobada en formato digital.

- Una tarjeta de débito o crédito válida para pagar la tarifa de exención de visa Etias.

Es un requisito obligatorio que todos los solicitantes del nuevo permiso de viaje, incluidos los nacionales de Colombia, tengan un pasaporte biométrico válido que sea legible electrónicamente cuando soliciten su Etias. Este documento también es necesario cuando se viaja a través de la Unión Europea.

