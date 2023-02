Por qué el BCE seguirá en su política de alza de tasas de interés

El Banco Central Europeo subió las tasas de interés, en medio punto porcentual hasta el 3%, y mostró su firmeza en la lucha contra la inflación adelantado que aplicará el mismo incremento en marzo.



La presidenta del BCE, Christine Lagarde ya había anunciado en diciembre esta subida de 0,50 puntos porcentuales confirmada el jueves, pero la institución sorprendió anunciando que volverá a hacer lo mismo en marzo.



Las tasas de interés de la institución subieron el jueves a una horquilla de entre el 2,5% y el 3,25%, la más alta desde noviembre de 2008.



Aunque este anuncio no sea ‘irrevocable’, los “escenarios actuales -sobre todo sobre la inflación- llevan a pensar que no ha llegado el momento de ralentizar el ciclo de subidas”, precisó Lagarde. El BCE se enfrenta a una subida masiva de precios provocada por la guerra rusa en Ucrania, que le llevó a lanzar en julio una serie de subidas de tasas sin precedentes y que pone fin a casi una década de dinero barato.



Pero, a diferencia de la Fed estadounidense que el miércoles subió 0,25 puntos porcentuales, la institución cree que aún no es el momento de ralentizar su endurecimiento monetario.



Por su parte, el Banco de Inglaterra (BoE) también subió ayer su tasa de interés oficial en 0,5 puntos porcentuales, hasta el nivel de 4%, su nivel más alto desde 2008, para contrarrestar la inflación superior al 10% que hay en el Reino Unido, indicador que se suma a los malos resultados que registra esa economía y que ha generado protestas.

AFP