Evite multas: consejos para que programe el pago de sus impuestos 

Aunque tradicionalmente el tiempo para pagar impuestos se desarrolla entre marzo y abril, la crisis sanitaria a nivel mundial generó que esto se prorrogara. Sin embargo, el plazo se acerca por estas fechas y debe ponerse al día con sus impuestos, y siendo estos un derecho público, es muy importante que conozca del tema para que evite multas que puedan tomarlo por sorpresa.



En primer lugar debe tener en cuenta que hay impuestos de carácter Nacional, Departamental y Municipal como el Impuesto de Renta y Ganancia Ocasional, Impuesto a las Transacciones Financieras, Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, Impuesto Predial, Impuesto de Vehículos, entre otros.



Para entrar en contexto, la docente Mercedes Gaitán, directora del Centro de Investigaciones de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, nos ofrece algunos consejos sobre el manejo de los recursos personales para el pago de impuestos, que, cabe resaltar, con el recaudo de los mismos, se permite beneficiar a la población en materia de salud, educación, seguridad, obras públicas, etc.



Entendiendo esto, es preciso identificar antes que nada los impuestos y contribuciones que está obligado a tributar e igualmente debe conocer muy bien el calendario de pago para que no se retrase y no le cobren sanciones, que pueden variar de acuerdo al impuesto que no se cancele, pero resultan frecuentemente en el embargo del salario y de las cuentas bancarias.



Defina bien la fuente de los recursos para pagar, por ejemplo, si tiene ingresos por arrendamientos, destine un porcentaje mensual que le permita hacer un ahorro programado entre enero y julio para el desembolso de su impuesto sobre la renta. Recuerde que una vez tenga el dinero en mano, trate de cancelar oportunamente y no lo deje para última hora.



Puede ahorrar una parte de su prima, en diciembre y junio, en caso de que sea un empleado con contrato laboral. Revise bien cuáles son las deducciones que puede emplear y comience a usarlas, por ejemplo, suscriba un plan complementario de salud, abra una AFC o aporte a un Fondo de Pensiones Voluntarias.



Cuando quiera puede consultar gratuitamente su estado de cuenta a través de las páginas web de la Dian y la Secretaria de Hacienda, y adicionalmente, allí puede conocer con anticipación los sitios y horarios de atención donde puede hacer el pago de los impuestos, pero no deje que lo agarren las fechas límites por sorpresa.





