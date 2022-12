Eximen del predial a isleños raizales de San Andrés

La Asamblea Departamental de San Andrés Islas y Santa Catalina aprobó con nueve votos a favor la iniciativa propuesta por el Gobernador, Everth Hawkins Sjogreen, de exonerar del pago del impuesto predial a los isleños raizales de los estratos 1, 2, 3 y 4.



El proyecto, que comenzará a regir desde el 2023, protegerá los predios de los raizales, los cuales no podrán ser expropiados ni embargados por la nueva exención del pago del impuesto departamental.



La comunidad de nativos del departamento insular era una de las pocas en el país que no tenía ese beneficio que es usual en el continente y que está consagrado en la Constitución.



“Es la forma de conservación de la tierra, es un territorio étnico cuya comunidad acredita varias generaciones con asentamientos de más de 400 años”, indicó el gobernador, Everth Hawkins Sjogreen. Se estima que el beneficio cobija a 25.000 predios y el costo presupuestal es que las arcas departamentales dejan de recibir desde el próximo año entre 4.500 y 5.000 millones de pesos, y de ahí en adelante, ya que esos predios no volverán a pagar el impuesto.



Esta medida aplica para todos los predios e inmuebles bajo dominio o posesión del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. “Pronto tendremos a una comunidad retribuida en sus derechos para la conservación del territorio, para la conservación de lo que la Corte Constitucional ha establecido que es el territorio étnico del pueblo raizal”, finalizó Hawkins Sjogreen.



Por su parte, el secretario de Hacienda Charles Livingston garantizó a la comunidad isleña que la administración brindará el soporte necesario para desarrollar esta iniciativa.

Sin embargo, por tratarse de un tema fiscal, los procesos que se adelantan con cobros jurídicos y que vienen de este año y varios años atrás deberán seguir su curso, pues la nueva norma solo aplica desde el momento que entre en vigor hacia adelante. Por ello, la Gobernación prepara un paquete de incentivos para ayudarles a los raizales que tienen procesos pendientes a ponerse al día.

