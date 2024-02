Presupuesto 2024: ¿error técnico o una intención de uso ‘caprichoso’?

El exministro de Salud del Gobierno Petro, Alejandro Gaviria, se refirió este sábado, en su cuenta de X, a las inconsistencias sobre el Presupuesto 2024 y sugirió en un hilo que aunque parece un problema técnico este lío esconde un problema más de fondo y es la intención de usar los recursos de manera “caprichosa”.



“Analistas económicos y exministros han llamado la atención sobre los problemas del presupuesto de 2024. Parece un problema técnico. Pero este lío esconde un problema más de fondo: la intención de usar los recursos del Estado de manera discrecional y caprichosa”, escribió en una serie de mensajes.

Explicó que “hay dos normas que regulan la ejecución del presupuesto: el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y el DURS de Hacienda y Crédito Público (Decreto 1068 de 2015). La liquidación del presupuesto no es discrecional. Tiene reglas claras y precisas”.

Según Gaviria, esto quiere decir que “las normas obligan al Ministerio de Hacienda a expedir un decreto de liquidación con dos partes: el cuerpo del decreto que debe, entre otras cosas, detallar la inversión a nivel de programas y subprogramas”.

¿Dónde está el lío?



De acuerdo con Gaviria, aquí empiezan los problemas. “El decreto que liquidó el presupuesto de 2024) (i) no contiene un anexo con los detalles del gasto, (ii) no desagregó el gasto de inversión a nivel de proyecto y (iii) creó unos niveles de agregación que no constituyen proyectos de inversión”.

En el hilo, Gaviria dice que “una primera interpretación es benigna, postula que se trató de un error técnico que pone en riesgo la ejecución de proyectos de inversión por 13 billones de pesos: 7 billones de recursos para concesiones, 3 billones para vías y medio billón para educación, etc (…) Pero el asunto no es tan inocente. Parece haber un intento de priorización problemático que llevaría al incumplimiento de algunos compromisos del Estado colombiano, esto es, un intento de darle mayor poder discrecional al Presidente de manera arbitraria, contra las normas”.

Como ejemplo, el exministro Gaviria se refirió a los comentarios del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que este viernes habló sobre los recursos de la ejecución del Metro.

“Así lo afirmó el ministro de Hacienda, quien dijo esta semana que el presidente les pidió priorizar. Como bien lo dijo el exministro Juan Camilo Restrepo parece existir la pretensión de manejar el presupuesto como una tienda o una caja menor”, escribió Gaviria.

Agregó el exministro que “paradójicamente quien explicó mejor la intención del gobierno fue el ministro de salud. El ministro "denunció" esta semana que se habían pagado tres billones de pesos al Fondo de prestaciones del magisterio (Fomag) contraviniendo las órdenes del Presidente”.

Para Gaviria, “el ministro insinuó que el Estado colombiano debió haber incumplido con los pagos de la seguridad social de los maestros para gastarlos en infraestructura; esto es, que el Estado debió incumplir sus obligaciones, pues primero están las órdenes o deseos del presidente”.

Finalmente, Alejandro Gaviria dijo que estamos ante una situación problemática. “La intención de aumentar a la fuerza (contra las normas) el gasto discrecional es evidente. No sobra decir que esta intención tiene implicaciones políticas (precisamente ahora que el gobierno está pensando en elecciones)”, concluyó.

