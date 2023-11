Cuatro exministros de Hacienda piden celeridad en la reactivación económica

Durante la Asamblea General del Centro de Estudios Económicos de Anif, realizada este viernes 17 de noviembre, cuatro exministros de Hacienda llamaron la atención por la desaceleración económica tan fuerte que está viviendo el país y pidieron celeridad al Gobierno en la implementación de un plan de reactivación.



En uno de los paneles del evento se dieron cita Alberto Carrasquilla, Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry; quienes analizaron cómo la inflación, las altas tasas de interés, las reformas y el asistencialismo; le están pasando factura a la economía y agravan la crisis que está viviendo el país.



El Exministro Alberto Carrasquilla fue el primero en hablar y resaltó que el crecimiento económico de largo plazo en el país está en una situación muy preocupante, puesto que se aprecian algunos factores que van en contra de la aceleración de la inversión.



“El mensaje que deberíamos estar enviando es de seguridad y estamos observando qué pasa todo lo contrario. Es urgente que el país se concentre en un plan de recuperación, no en generar mensajes de incertidumbre”, explicó Carrasquilla.



Entre tanto, para Juan Camilo Restrepo, se debe partir por entender cómo la entrega de subsidios y ayudas económicas, aun sin tener claridad en los recursos para pagarlos, afecta la dinámica de crecimiento desde hace un buen tiempo.

Echeverrry, Carrasquilla, Restrepo y Cárdenas. Archivo Particular

"No hace falta ser experto para saber que se viene un primer trimestre caliente por tema de paros camioneros", dijo Restrepo, quien, no obstante, destacó que el presidente Petro mantuvo su palabra frente al aumento de los combustibles.



Juan Carlos Echeverry, quien no solo fue ministro de Hacienda, también director de Ecopetrol, señaló que parte de la falta de reacción se origina en la falta de gobernabilidad que se ha visto en este periodo presidencial, donde incluso se ha convocado “el poder de la calle”.



“Se inició con una coalición pegada con babas, que después el mismo Gobierno fue el que la disolvió, ¿a quién se le ocurre tumbar su propia coalición? Entonces, pierden el poder político, no hay apoyo en lo judicial y ahora recurren a las calles”, explicó este experto.



Por último, para Mauricio Cárdenas, no solo debe llamar la atención el dato del PIB del tercer trimestre, “que se ha convertido en el titular de casi todos los medios”, sino en la caída de la inversión, que se podría revertir con un plan de impulso a la infraestructura.



“Hay muchos proyectos archivados en la ANI que podrían ejecutarse para reactivar la economía, pero no se hace por una sola cosa: la ideología, porque abrir esos proyectos es dárselos al sector privado y eso va en contra de sus principios”, sostuvo Cárdenas.



Estos expertos coincidieron en que uno de los temas cruciales para superar la crisis es respetar la regla fiscal, puesto que no es el momento de jugar con la credibilidad y la estabilidad porque eso termina espantando a los inversionistas.

DANIEL HERNÁNDEZ

Periodista Portafolio