El camino que debería tomar Colombia para que su economía se destaque más en la región

Luis Gonzalí Saucedo, vicepresidente de la firma de inversiones Franklin Templeton México estuvo en Colombia dando sus impresiones sobre lo que será la economía mundial y regional en 2024 en un evento de Corficolombiana y habló con Portafolio.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



¿Qué debería hacer Colombia para dar un salto cuantitativo frente a los países de la región?

​

Algo que deben mantener es el contrapeso que representan las Cortes y la independencia y autonomía del Banco de la República, entre otros.



Ese tipo de cosas son valiosas y no todos los países lo tienen. Esa institucionalidad y esos contrapesos son importantes. Es un trabajo también de medio largo plazo, seguir teniendo las materias primas, pero desligarse de solo tenerlas y, en cambio, volver más compleja la economía.



Es un trabajo que lleva tiempo, pero que es importante para ganar relevancia en la región.

¿Y cómo atraer inversión extranjera?

​

Lo primero es tener certeza legal. Que venga la inversión extranjera y se le respete. También facilidades fiscales para hacerlo, pues si de repente vienen a Perú o a Colombia o a México y les resulta más caro producir y además la distancia al mercado objetivo, que en este caso es Estados Unidos, les resulta todavía más caro, pues no van a venir.

¿En Colombia ha sido difícil que la inflación baje como en Estados Unidos? ¿Por qué?

​

Muchos son efectos base. En 2022 vimos inflaciones muy altas a lo largo de los meses y este año, fueron sustituyéndose por inflaciones más bajas. Ya hacia adelante no va a haber efecto base y ahora sí, bajar esa inflación del 3,3% al 2%, ya tiene que ser por temas económicos, y no por un tema aritmético, o sea que va a ser ya más lento ese último pedazo para llegar a esa meta del 2%. No se verá sino hasta dentro de un año o año y medio.

(Lea más: Expertos advierten el impacto que tendría incrementar 18 % el salario mínimo)

Luis Saucedo, vicepresidente de Franklin Templeton Cortesía

(Más noticias: Corficolombiana, en el ‘top’ 10 mundial en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones)

¿Usted dice que todavía hay un consumo fuerte en Estados Unidos? ¿Hay espacio para que la Fed siga subiendo tasas?

​

Por lo menos no han cerrado la puerta. El mercado ya siente que cerró la puerta y que incluso ya está por anunciar bajas de tasas. Creo que eso es muy precipitado. Si los datos lo respaldan, podemos seguir incluso siguiendo seguir subiendo tasas.

No sé si haya espacio para seguir subiendo, lo que sí creo que hay todavía mucho espacio para mantenerlas.

¿Por qué se sigue generando tanto empleo en Estados Unidos?

​

Uno es el tema de servicios, la mayoría de los empleados viene del lado de servicios. El estadounidense ha recuperado parte de su poder adquisitivo. Ahorita lo que está consumiendo son servicios.

¿Qué riesgos ve en 2024?

​

El tema de la desaceleración va a estar presente, vamos a estar platicando de eso seguido. El tema de algún riesgo sistémico o de crédito podría traer ciertos desbalances en el sistema financiero, desaceleración en China, riesgos políticos, con las elecciones en Estados Unidos seguramente va a haber mucho ruido, las elecciones en México por lo menos desde el punto de vista local seguramente van a generar ruido también.



El tema de Israel y Palestina, un problema entre China y Taiwán están entre las posibilidades.

(Vea: Desaceleración y temor entre inversionistas, los hechos del año en materia económica)

PORTAFOLIO