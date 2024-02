Recomendaciones para minimizar impacto en el bolsillo por el fenómeno de El Niño

La temporada del fenómeno de El Niño ha dejado una serie de efectos negativos en la economía colombiana.



Justamente, a principios de este año y ya desde el 2023, las autoridades colombianas alertaron por la llegada de la sequía. Al parecer, el país no estaba preparado para lo que tuvo que enfrentar días después.



Durante las últimas semanas se han presentado incrementos en los precios de los alimentos, que la central de Corabastos registró. Según el gremio del agro los cultivos llegan en malas condiciones para la venta y pierden dinero, así mismo, como sigue incrementando la demanda, hay especulación en los precios, es decir, que se ha afectado toda la cadena productiva.



A esto se suma, el hecho de que ha muerto una gran cantidad de ganado en distintas regiones del país, a pesar de que los productores han trabajado en el largo plazo sus suelos y pastos para tener listo un plan de contingencia para esta temporada, según las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), Felipe Pinilla a Portafolio. Esto, hace que se reduzca la producción de leche y carne.



Por otra parte, en cuanto a los servicios públicos, ya se había pronosticado el incremento del servicio de agua y la energía. A finales del 2023 Anif, había dicho que el fenómeno climático hará que el costo de la electricidad escale hasta dos puntos porcentuales, mientras que el precio del suministro de agua subiría en 2,3 puntos. Efectivamente, hace pocos días la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico tomó medidas para desincentivar el consumo excesivo del líquido.



Así, dependiendo de la altitud en la que esté un municipio, habrá un tope, si las personas lo superan deberán pagar un costo adicional.



Estos serían los topes fijados:



- 22 metros cúbicos por suscriptor/ mes en ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. (Bogotá, por ejemplo, está a 2.625 metros).



- 26 metros cúbicos por suscriptor/ mes en ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar.



- 32 metros cúbicos por suscriptor/ mes en ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar.



En este sentido, ante distintos incrementos que afectarán directamente la solvencia y finanzas de las familias, Portafolio consultó al experto en finanzas personales, Santiago Rodríguez de la Universidad de los Andes, sobre las alternativas que existen para paliar los efectos en el bolsillo y evitar problemas financieros.

¿Cómo se puede evitar un golpe al bolsillo en este contexto?

1. Anticiparse: el experto dice que es necesario que en periodos de abundancia se gestionen reservas de materias primas o de recursos básicos para la supervivencia. Por ejemplo, en el caso del agua, sugiere recoger el agua lluvia en los momentos en los que se pueda, para utilizar despúes en algunas de las actividades . Es decir almacenar y guardar.



2. Educación y pedagogía sobre el racionamiento: explicó que es prioritario para los gobiernos locales, generar espacios en donde se enseñe a las personas a planificar y racionar el uso de recursos y aprender a construir poco a poco reservas para poder gestionar con mayor tranquilidad periodos de escasez. Esto a través de talleres o intervenciones en los territorios.



3. En el caso del campo o del sector rural propuso que los campesinos, estudiando su capacidad financiera, podrían diversificar la producción, es decir cultivar alimentos que sobrevivan a la sequía, pero también a las heladas, siempre que los suelos lo permitan. Esto, para que los ingresos básicos del hogar no dependan tanto de la variación del clima y se ponga en riesgo la seguridad alimentaria y la subsistencia de una familia. En otras palabras, generar un ingreso extra.



4. En cuanto al incremento de los precios de ciertos alimentos, asegura que con algunos productos se pueden buscar sustitutos que tengan una mejor calidad.



Además, dice que los colombianos deben reducir la demanda, es decir, no consumir aquellos que ya están más costosos, entendiendo que entre mayor demanda y menor oferta el tendero cobrará más.



Otra forma, es que si uno de esos productos como la leche o la carne, que se consumen con mayor frecuencia en los hogares, no se pueden dejar de comprar, se podría bajar el consumo de otros alimentos que no sean esenciales, para contrarrestar y mantener nivelado el presupuesto.



5. Sobre el anuncio de subida de servicios públicos como el del agua, plantea que lo importante es dejar algunos hábitos que pueden llegar a ser 'derrochadores', por ejemplo, lavar el carro seguido, ducharse mucho tiempo o lavar poca ropa y hacerlo varias veces en la semana.



6. En cuanto a la elaboración del presupuesto mensual, aseguró que habría que reducir gastos que no satisfacen necesidades básicas, para que aquellas que sí lo son, sean realmente cubiertas con los ingresos disponibles. A esto, agregó que es importante hacer una proyección sobre los incrementos que puede generar El Niño para generar un 'colchón' o ahorro ante posibles emergencias financieras.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio