¿Cuál sería el futuro del uso del dinero? Experto da sus pronósticos

El dinero es una de las cosas que ha permitido que la sociedad funcione, pues este es la unidad de medida de diferentes variables como la riqueza, la capacidad de gasto, el éxito o fracaso de diferentes negocios, entre otros.



Su rol en el mundo es tan importante que a muchos les ha surgido la duda sobre cómo funcionaría el mundo si el uso del dinero cambia en el futuro.



Y es que ahora el uso de dinero en el mundo digital está más normalizado, pues es capaz de hacer más rápido transacciones e incluir a más personas de una forma más eficiente y controlada.



Según Lionel Laurent, columnista de Bloomberg, esto no se debe al resurgir del bitcóin en el mercado, sino que tiene que ver con el sistema de pago instantáneo Pix, que funciona actualmente en Brasil.



Y es que de acuerdo a datos citados por el experto, esta herramienta ya es utilizada por 160 millones de personas (el 80 % de la población adulta brasileña), en parte por su funcionamiento enfocado en soluciones tecnológicas e inclusión financiera.

Dinero EFE

"En un momento en el que la banca central prueba con la revisión de los pagos digitales para controlar la disrupción tecnológica, el plan es globalizarlo", asegura Laurent.



El experto mencionó que esta herramienta se puede considerar "el reverso del 'miedoa perderse algo' (Fomo, por sus siglas en inglés) del bitcóin".



"Si bien el populismo del bitcóin, movido por las multitudes, pretende mostrar un triunfo a la familia, los amigos y los financistas que recomiendan no adquirir lo que Warren Buffett denominó 'veneno al cuadrado', Pix es impúdicamente institucional: se trata de un sistema de pago fiduciario que gestiona la banca central; para usarlo es necesaria una cuenta bancaria y es obligatoria la participación de la banca comercial. Además, no existe una blockchain de por medio", explicó.

Dinero EL TIEMPO

Según datos del Fondo Monetario Internacional, las transacciones de Pix se liquidan de manera instantánea y menos costosa que otras opciones, pues es gratis para los individuos y tiene un coste aproximado del 0,33 % para establecimientos comerciales, por debajo de las comisiones del 1,13 % de las tarjetas débito o del 2,34 % de las tarjetas de crédito.

Laurent explica que, incluso, el banco central de Brasil ha impulsado la alfabetización digital para garantizar que las personas no se queden atrás. "En un mundo donde las tarifas de transacción todavía rondan el 1 % en muchos países y pesan sobre el crecimiento, Pix parece una verdadera buena noticia".



PORTAFOLIO