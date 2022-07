Expertos piden más análisis y no descartar los días sin IVA

Poner fin a los días sin IVA, como lo anunció el ministro de Hacienda del gobierno entrante, José Antonio Ocampo, abre paso a un debate en torno a si, antes de dar la última palabra, lo mejor es analizar sus ventajas y desventajas, y hacerle ajustes, si es del caso.



(Ajustar pero no eliminar días sin IVA pide Fenalco).

Voceros de gremios y analistas se han mostrado a favor y en contra de estas jornadas que empezaron el 19 junio del 2020 para reactivar la economía y el consumo, golpeados por los meses más duros de la crisis sanitaria por la pandemia.



De hecho, en lo que coinciden expertos consultados por Portafolio, es que la medida sí cumplió con la tarea de ayudar a la recuperación de la economía. El último, el pasado 17 de junio, acumuló ventas por $10,6 billones y 7.270.181 facturas, según los registros oficiales (Ver gráfico anexo), por encima de las metas que se había planteado los comerciantes, los primeros en reaccionar en contra de la idea del gobierno entrante de eliminarla.



(Resulta razonable analizar la sostenibilidad del Día sin IVA: Andi).



Para Fenalco eliminar estas fechas sería un grave error económico y social, al tiempo que ha invitado a Ocampo y al mismo presidente electo, Gustavo Petro, a dialogar al respecto.



“Esperamos que el gobierno entrante, que ha declarado abiertamente su política de acuerdos y de diálogo, tenga la oportunidad de abrirnos un espacio para mostrarle con cifras y resultados, cómo se ha beneficiado la industria nacional, en diferentes categorías como electrodomésticos, clúster de la moda (vestuario, calzado y accesorio) y útiles escolares, entre otros; incluso se ha beneficiado el Gobierno, que compensa el esfuerzo fiscal, con el incremento de las ventas de productos que no tienen el descuento del IVA”, dijo el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal. A su juicio, “más que acabar con los días sin IVA, la iniciativa se puede ajustar a las políticas e intereses del nuevo gobierno”.



Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, dijo que el día sin IVA arrojó los resultados esperados en la etapa en la que se buscaba la reactivación del consumo y de la economía.



“En tecnología, por ejemplo, la exención del 19% era muy importante. Sin embargo, en Acopi hemos mencionado que ese beneficio también considere el consumo de productos nacionales, especialmente en áreas como las de la confección, cuero y calzado”, señaló a Portafolio la dirigente gremial.



“Vale la pena, no quitarlo del todo, sino modificarlo y dentro de los cambios, en específico, puede concentrarse en productos nacionales y ahí yo creo que ganaríamos mucho más”, agregó Rosmery Quintero.



La posición de la directora de Acopi, contrasta con la opinión de la Camilo Rodríguez de la Cámara Colombiana de la Construcción.



Rodríguez, quien dice que “la mejor forma de estimular el consumo es la consolidación de una industria nacional que genere empleo que, a su vez, le de capacidad de compra a los colombianos para demandar bienes y servicios”.



Fedesarrollo también se ha mostrado en contra de los días sin IVA por considerar que tiene una incidencia regresiva, teniendo en cuenta que beneficia a las personas de ingresos medios y altos.



Jairo Alberto Higuita, socio de la firma Jiménez Higuita Rodríguez, considera que en la práctica, al revisar las cifras de las ventas que se alcanzan frente a una habitual, todo indica que los días sin IVA sí han sido un éxito. “Parece que no es simplemente un consumo trasladado como se ha pensado”, explica.



“No estoy tan de acuerdo con eliminar el día sin IVA y creo que se debió haber evaluado el tema con un poco más de análisis porque realmente es mucho más la externalidad positiva y la generación de riqueza, frente a lo que pierde el Estado producto del no recaudo”, aunque subrayó que en un día sin IVA la actividad económica también estimula el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, y hasta los movimientos con tarjetas crédito y débito, por ejemplo.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO