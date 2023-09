‘Impulsar la inversión, un requisito de la reactivación’

Durante la celebración de los 30 años de Portafolio, ayer se realizó en el auditorio de Compensar la Gran Cumbre Portafolio 30 años de economía y negocios, en la que participaron presidentes de compañías, exministros, dirigentes gremiales y académicos.



En el primer panel participaron José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana y José Alejandro Herrera, subdirector del Departamento Nacional de Planeación con la moderación de Francisco Miranda, director de Portafolio.

Todos hablaron de las perspectivas económicas y López dijo que tras los flojos datos de crecimiento en los dos primeros trimestres, en el tercero se podría presentar una cifra negativa y estimó que este año el producto interno bruto crecería 1,2 %.

Mencionó que se ha estado presentado una inflación persistente que, aunque ha bajado lentamente, este año cerraría en 9,5 % y en 2024 cerraría en 6,7 %.

Ana Fernanda Maiguashca, dijo que “este año es difícil, pues así son los ajustes, porque pasamos un 2022 extraordinario, pero con factores que no son sostenibles” y aseguró que al corregir los elementos para ayudar a que la economía crezca a su tasa potencial, la dinámica se mantendrá en el largo plazo.

Restrepo aseguró que es clave tener en cuenta la realidad internacional, difícil para Estados Unidos, la Unión Europea y China, y consideró que el camino para Colombia “es culebrero” por el por el bajo crecimiento y la inflación, factor que podría resurgir y con el agravante que estima el Banco Mundial para Latinoamérica del difícil estado en materia fiscal y la balanza en cuenta corriente.

Consideró positivos elementos como el ajuste fiscal, el crecimiento de 1,6 % más o menos previsto, el mejoramiento del empleo y la inversión extranjera que llega. Pero dijo que “no pintan bien el comercio e industria y algunas decisiones equivocadas” y que en lo micro se agrava con la persistente inflación.

Advirtió que los problemas que subsisten desde hace rato no han desaparecido, como la baja competitividad, la informalidad, la inequidad y la pobreza, que no se pueden soslayar. Además, comentó que el Gobierno no pueden cometer errores macroprudenciales ni enviar mensajes que destruyan la confianza, el consenso, ni que contagien de política y populismo la agenda.

Por su parte, Herrera dijo que hay problemas que persisten, que con la pandemia ni con el buen momento del 2022 se solucionaron y eso obliga a mirar en el largo plazo como la reparación integral de las víctimas del conflicto y a quienes al ritmo de gasto actual se tardaría 70 años en reparar.

Reconoció que la inversión siempre termina siendo residual en los planes de Desarrollo, pero enfatizó que se busca ser eficientes en ese rubro a través de convergencias regionales.

El subdirector de Planeación dijo que hay una gran apuesta por el tema ambiental, preocupación por el cambio climático, la deforestación y con una “transición energética justa que requiere un periodo de unos 15 años, pues la industria de hidrocarburos no puede parar y el proyecto debe ir acompañando de reindustrialización de mediano y largo plazo en la matriz energética e intensivos en uso de capital y con un capítulo verde en la regla fiscal para que se pueda separar la financiación verde”.

Hacia dónde concentrarse

Ana Fernanda Maiguashca consideró que es importante que el país se “concentre en que la máquina de inversión público privada marche” y en lo posible “ponerle el acelerador” y aumentar la productividad. Pidió que se den señales de confianza y por ejemplo, en términos de tierra, dar tranquilidad no solo de propiedad sino de uso.

Para López, un gran obstáculo será el costo de capital y “cómo solventarlo pasa porque se priorice la inversión pública y que tenga retorno alto en un momento en el que los recursos del mundo serán más escasos, pero hay que buscar que la inversión foránea llegue” y que el logro de una inflación baja de largo plazo se vuelva a conseguir.

Restrepo pidió macroprudencia fiscal, especialmente donde hay dudas con los ingresos, cuidado con las cifras de gestión de la Dian, los costos de las reformas, fallos de la Corte Constitucional, tener cuidado con la regla fiscal, con los mensajes que se envían a los inversionistas en materia fiscal, así como “prender los motores de las exportaciones”.

