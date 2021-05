La exploración petrolera de Colombia ha caído cerca del 80%

A pesar de la reactivación petrolera que viene experimentando el país desde el 2019, una materia pendiente, que tiene atrasada y con la que debe ponerse al día es la relacionada con la exploración para descubrir potenciales yacimientos.



Desde el 2012, la nación registra una caída permanente en el nivel de esta tarea. Del 2010 al 2014, la operación hidrocarburífera presentaba más de 100 pozos exploratorios por año, inclusive en 2008, con 99 pozos, y 2009, con 75 pozos, mostraban representatividad a pesar que fueron dos años de crisis por los precios del crudo.



A lo anterior se suma que, desde hace más de cinco años, el país no ha subido de 50 pozos exploratorios. Y hoy día, el número oscila entre 18 y 26, que es prácticamente menos de la cuarta parte del número de taladros que operaba para esta tarea hace nueve o diez años.



“Entre 2010 y 2014 se perforó un promedio de 119 pozos exploratorios por año, mientras que, entre 2015 y 2019 el promedio disminuyó a 39 pozos anuales, y en 2020 se perforaron 18 pozos”, señaló el ingeniero Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.



El líder gremial agregó que, una de las principales razones detrás de esta disminución ha sido la volatilidad presentada en los precios del barril, ya que mientras entre 2010 y 2014 la cotización referencia Brent fue de US$102 por barril, el valor contrasta con los US$58 por barril promedio del 2015 al 2019, lo que representa una caída del 43%.



“Este escenario de precios no ha permitido generar los excedentes de caja necesarios para arriesgar en exploración, puesto que, de cada 10 pozos para esta tarea, uno o dos son posiblemente declarados como descubrimiento comercial”, dijo Castañeda.

Desde hace más de cinco años, el país no ha subido de 50 pozos exploratorios. Guillermo Ossa. aRCHIVO el tiempo

Por su parte, Nicolás Arboleda, asociado del Área Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie, señaló que los niveles de inversión en exploración petrolera han caído desde 2012 y se han mantenido durante los últimos 5 años entre $800 y $900 millones de dólares. “Estos recursos no se acercan a los que se registraban en aquellos años donde hubo bonanza, en los cuales se destinaron partidas para esta tarea superiores a US$2.000 millones”, dijo.



Cabe resaltar que el precio internacional del barril cayó en los primeros meses del 2020, y hasta ahora se ha registrado una lenta de recuperación.



“En lo que va del año (2021), llevamos cinco pozos de perforación para exploración, y esperábamos antes del paro y los bloqueos elevar el número entre 30 y 40 pozos. Estamos en niveles mínimos, y este es el primer paso para descubrir nuevas reservas. Llevamos cerca de ocho años con una baja importante en esta tarea lo que se verá reflejado en la incorporación de remanentes hidrocarburíferos”, explicó Armando Zamora, presidente de la ANH.



