Por qué no se entregarán nuevos contratos de exploración petrolera

A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro manifestó que se estaba analizando si era necesario o no entregar nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas, en su participación en el Foro Económico Mundial, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que la determinación a la que se había llegado era no dar nuevas áreas.



La ministra continuó su intervención afirmando que “eso ha sido muy polémico, pero ha sido una señal muy clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que es una necesidad urgente”.



De acuerdo con Vélez, el mayor reto, más allá de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es el cambio de modelo económico, para que el país no dependa de estos recursos.



Para esto, explicó que el camino que se ha trazado está relacionado con el impulso a la economía agrícola, la agroindustria, el turismo, entre otros.

La afirmación fue respaldada por el presidente Petro, quien dijo: “estamos convencidos de que una fuerte inversión en turismo y en la capacidad y potencialidad del país en generación de energías limpias podría, en el corto plazo, en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil de la que hemos dependido”, al concluir su participación en el foro de Davos, como registra la agencia 'EFE'.



La ministra ha señalado con anterioridad que el país podría hacer la transición con los recursos probados, posibles, probables y contingentes que hay en el subsuelo, además con la exploración que ya se está llevando a cabo gracias a contratos que ya han sido firmados, y que según Vélez serán respetados.



La ministra además indicó que esta es una economía dependiente de combustibles fósiles y que tenderá a desvalorizarse, por lo que el país debe transitar a otras fuentes de dinero.



Precisamente, durante la intervención del miércoles del presidente en Davos, afirmó que estos son temas que se deben abordar para lograr un capitalismo descarbonizado. Por eso hizo un llamado a que se haga “cero uso de carbón, petróleo y gas”.

Estas declaraciones han generado reacciones de líderes del sector. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), afirmó por medio de su cuenta de Twitter que “mientras el presidente de Ecopetrol afirma en Davos-Suiza, que el país debe seguir explorando y produciendo petróleo y gas, en línea con el Minhacienda, la Minenergía dice que no habrá nuevos contratos de exploración” y remató diciendo que “el Gobierno se rasga las vestiduras en Davos diciendo que no habrá nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo dizque para salvar el planeta. Ridículo”.



Por su parte, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, gremio del gas natural, recordó que este energético es muy relevante para la transición energética.



Afirmó que este energético es el más consistente con las necesidades del país, por eso manifestó que “se debe mantener la actividad exploratoria a largo plazo y preservar la seguridad energética”.



Por último, Velez concluyó aseverando que la región tiene una gran riqueza de recursos renovables no convencionales para generar electricidad, con lo que incluso se podría llevar energía limpia al norte del continente gracias a la interconexión de líneas de transmisión entre países.

El estado actual de las reservas



De acuerdo con el último informe de reservas de petróleo y gas de la Agencia Nacional de Hidrcarburos (ANH),con corte a 2021, el país tiene un índice de vida útil de 7,6 años en reservas probadas de crudo que subirían a 10,5 años si se suman las probables.



En el caso del gas en 2021 el balance aumentó por primera vez en 12 años, el país cuenta con recursos probados por ocho años y si se suman las probables, el balance de vida útil aumentaría hasta 9,7 años.



