El Gobierno insiste: no se promoverán nuevas exploraciones de petróleo

El Gobierno no promoverá explotación ni exploración nueva de hidrocarburos

Este viernes 7 de octubre, en el marco del Congreso de Naturgas, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, afirmó que el Gobierno no promoverá más explotación ni exploración nueva de hidrocarburos.



(Vea: Las propuestas que Petro le hizo al sector minero de Colombia).

El comentario de la viceministra se da luego de que, en este mismo evento, el director encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Andrés Bitar, dijo que había 183 contratos de exploración y explotación vigentes.

Es decir, en la medida en que esa nueva exploración dé resultados positivos, estas podrán producir en estos bloques.

Sin embargo, Ruiz aseguró que “no habrá más explotación ni exploración nueva. No sé qué no queda claro de esa frase”.

(Vea: Los 'peros' que se mantienen sobre la Regasificadora del Pacífico).

Así mismo, comentó, en relación a la posibilidad de importar gas de Venezuela, que Colombia no va a negar el desarrollo de las relaciones comerciales sin depender, en términos energéticos, de esos países.

(Vea: Secretario general de ONU pide gravar beneficios récord de petroleras).

Charla en la que participó la viceministra de Energía, Belizza Ruiz. Naturgas

Y aseveró que “no nos vamos a quedar en un discurso de que el gas es parte de la transición”, a pesar de que el presidente Gustavo Petro dijo, en la apertura del Congreso de Naturgas, que el gas sí sería positivo y necesario en la transición energética.

(Vea: Por qué la tributaria haría inviable el negocio petrolero en el país).

PORTAFOLIO