Exportación de carne cerraría con US$500 millones en 2022

La prohibición de exportación de ganado en pie (animales vivos), ha tenido en vilo al sector ganadero en las últimas semanas. La noticia nace a partir de la radicación del proyecto de ley de la senadora por el Partido Verde Andrea Padilla quien propone prohibir progresivamente la exportación marítima de animales en pie con fines de consumo.



De acuerdo con el proyecto, este se hace con el objeto de “erradicar el sufrimiento extremo e innecesario que se les causa a los animales que son exportados vivos o “en pie” por vía marítima, con fines de consumo, y proteger la moral pública y social relativa al cuidado de todos los seres vivos sintientes”.



Adicionalmente, la ley propondría que esa prohibición se cumpla de manera progresiva sin afectar compromisos comerciales adquiridos, estableciendo plazos y cupos máximos de exportación de animales en seis escenarios.



En primer lugar, se plantea que desde la vigencia de la presente ley hasta el 31 de diciembre del mismo año, no habría cupos máximos de exportación.



Consecuentemente, para el año siguiente desde la instauración de la normativa contando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no se podrán exportar más de 200.000 animales en pie por vía marítima. Adicionalmente, para el segundo año, se plantea que desde el mismo periodo nombrado anteriormente, no se podrán comercializar internacionalmente más de 150.000 animales.



Respecto a lo que corresponde al tercero y al cuarto año posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, contado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, no se podrán exportar más de 100.000 y 50.000 animales respectivamente.



Finalmente, se dispone en la iniciativa que para el quinto año no se podrán exportar más animales en pie por vía marítima con fines de consumo.



Ante la noticia de la radicación del proyecto, el sector ganadero la Federación Nacional de Ganadero (Fedegan), uno de los más afectados por la medida, se pronunció asegurando que la decisión afectaría negativamente a 350.000 pequeñas familias, además de que el país “perdería un comercio en el que tienen relación la venta de combustibles, pago de peajes, empresas transportadoras, contratación de veterinarias que suplen los medicamentos durante cada viaje y en los predios destinados a la exportación, vinculación de agencias marítimas, de aduanas y la proveeduría del servicio de catering para los barcos en los que se transportan los animales”.



Por su parte, el presidente de la Fedegan, José Félix Lafaurie afirmó que estas medidas “van en contra de lo que es la economía de mercado y la iniciativa de los privados. Además lo consideróinconstitucional ya que no se puede prohibir ninguna actividad económica lícita (...) En consecuencia de esto, Colombia pasaría de ser una economía de mercado a una controlada por el Estado al decidir qué se importa y qué se exporta”.



Contrario a lo anterior, Álvaro Urrea presidente de Frigoríficos de Colombia, en declaraciones a El Universal, aseguró que “la exportación de animales en pie solo beneficia al vendedor, y en cambio sí trae graves consecuencias para la industria y la economía colombiana”.



Exportaciones



De acuerdo con Fedegan, las exportaciones de animales en pie (cabezas) han presentado subidas y bajadas en el último año. Para el 2021, a partir de julio se estaban comercializando en el exterior 4.997 cabezas de ganado, para agosto, la cifra fue en incremento alcanzando las 7.644. Igualmente, el comportamiento en creciente se encontró en los meses siguientes, para septiembre se exportaron 16.488 reses y en octubre 32.161. Caso contrario se evidenció en noviembre dado que se dio una caída en la venta de cabezas alcanzando solamente las 5.005, pero se logró la recuperación en diciembre con comercialización de 37.016 animales en pie.



Según la Federación durante 2021, este comercio totalizó 247.171 semovientes por un valor de 151,5 millones de dólares. Sin embargo, los movimientos a lo largo de la cadena productiva pueden variar entre $850.000 millones a $950.000 millones de pesos. Es decir, alrededor de $1 billón al año.



Para el 2022, la exportación de animales en pie continuó en incremento para el mes de enero, presentando una cifra de 52.114. Sin embargo, para febrero se evidenció una disminución llegando a las 40.602 cabezas. Para marzo, se presentó la mayor venta en el año con 63.731 reses. Pero para los meses siguientes se presentaron disminuciones en abril, mayo y junio, con 37.662, 38.595 y 16.066 reses exportadas respectivamente.



Por su parte, José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan aseguró que “desde que nos restablecieron el Fondo Nacional de Ganado, se han abierto mercados y estamos mejorando los procesos de las exportaciones. A mayo de este año, las ventas han alcanzado los US$252 millones, lo que significa que podamos cerrar el año con US$500 millones”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

PORTAFOLIO