Las críticas a medidas que se adoptarán para la exportación de ganado

En los últimos días se desató el debate sobre las exportaciones de ganado en pie, tras la consulta pública de la resolución que establece los requisitos sanitarios, de bienestar e inocuidad para la certificación de establecimientos exportadores de bovinos y bufalinos en pie, en la que en el sector de los ganaderos se ve la posibilidad de que este proyecto prohíba la comercialización en el exterior.



En su momento, José Felix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, sostuvo que si este fuera el caso (la prohibición), el país perdería cerca de US$200 millones anuales que se reciben por la venta de bovino a Medio Oriente y norte de África. Además, de las pérdidas de $1 billón que se generan a lo largo de la cadena productiva.



Y aunque no es el caso, la resolución sí pretende reforzar los controles en esta materia. Cabe resaltar que la ministra de Agricultura, Cecilia López, le dijo a Portafolio, que las exportaciones de ganado estaban llevando un proceso de especulación que no se había controlado, por lo cual, la propuesta de la resolución se hace como medida para cumplir lo que les aumenta los costos. “El ganado tiene que estar un tiempo bajo control y no se puede transportar como les parece. No pueden transportar ganado joven, que es lo que están haciendo”, explicó la jefe de cartera.



Según con lo estipulado en la resolución, que está siendo gestionada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “se evidenció la necesidad de actualizar la reglamentación existente a efectos de fortalecer los controles en las exportaciones de bovinos por vía marítima”, indica el documento.



Entre los requisitos exigidos para poder exportar, se establece que se debe contar con agua y alimento en calidad adecuada, teniendo en cuenta la capacidad de carga de cada predio exportador. Además de tener la evaluación de la condición sanitaria de los animales, entre otras.



Además se fija que el exportador debe garantizar que el tiempo de permanencia mínimo en el establecimiento para la verificación por parte del ICA, corresponda a 14 días calendario antes de la exportación a países que no exigen pruebas diagnósticas y de 30 días cuando se requieran.



Para la verificación de embarcaciones, en el proceso y control se debe contar durante el embarque, viaje y desembarque desde origen a destino, como mínimo con un médico veterinario o un zootecnista y personal técnico de apoyo quienes entregarán todas las novedades del viaje al exportador responsable ante el ICA. Adicionalmente, se establece que, por ejemplo, para un peso vivo de 350 kg, haya un área en metro cuadrado mínima de 1,69 metros por animal. Mientras que, para uno de 500 kg, se dictaminan 2,15m2 por cada bovino.



Para el seguimiento durante el viaje marítimo, el ICA propone que será responsabilidad de los exportadores, presentar los reportes correspondientes que indiquen el adecuado manejo y bienestar de los bovinos.



Frente a las sanciones, se expresa que se puede presentar la suspensión de autorizaciones por 6 meses en caso de tener 3 llamados de atención, además de la cancelación de la certificación por no corregir las conformidades detectadas y la inhabilitación del buque por el incumplimiento de las de las disposiciones establecidas.

Un mercado al alza

La exportación de ganado en pie representó de enero a noviembre (2022) un total de US$294,6 millones en divisas. Este dato, según el Dane, significó un crecimiento de 119,7%, frente a la cifra de 2021 que fue de US$134,1 millones.



Con datos de Fedegán, los principales destinos a los que se exportó ganado en pie a noviembre de 2022, fueron Egipto, con UD$228,7 millones y Arabia Saudita, con US$36,6 millones.



Según el gremio, para este periodo, se exportó un total de US$284,7 millones con 359.505 cabezas. Es así, que en las exportaciones de animales vivos que realiza Colombia, solo el mercado ganadero ocupa el 96,6% de todo el comercio internacional.

