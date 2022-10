Colombia, con el 34,2% de las exportaciones dentro de la CAN

A lo largo del 2021, un año marcado por una importante reactivación económica en América Latina, Colombia anotó un récord de participación dentro de uno de sus bloques comerciales más importantes: la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Es así como el año pasado, el país participó con el 34,2% de las exportaciones intracomunitarias, es decir, dentro del bloque que confoman -además de Colombia- Bolivia, Perú y Ecuador, países que lograron un 19,3%, 29,1% y 17,4%, respectivamente.



Ahora bien, desde el lado de las participaciones extracomunitarias, por fuera del mercado andino, el país logró el 30,1%, en otras palabras, el segundo puesto por detrás de Perú que anotó un 43,2%. Ecuador, con 19,4% y Bolivia con el 7,3%, completan los registros.



No obstante, de acuerdo con el más reciente informe sobre el comercio dentro de la CAN, estos niveles mostrados por el país, son incluso inferiores a lo que se registraron en 2020, en pleno año de la pandemia.



En este período particular, la participación del país en las exportaciones intracomunitarias fue del 37,1%, es decir, 2,9 puntos porcentuales más alto que el mencionado anteriormente.



Esto también ocurre al observar los resultados de las exportaciones extracomunitarias, donde la participación de Colombia fue de 32% en 2020, lo que arroja una caída anual de 1,9 puntos porcentuales frente al dato de 2021.



También es preciso destacar que el informe de la CAN señala que a nivel intracomunitario Colombia redujo su participación en 1,3% entre los años 2012 y 2021, pasando del 35,5% al 34,2%; mientras que esta caída se profundiza en 10,9 puntos porcentuales desde el 42,5% al 30,1% en las extracomunitarias.



Este comportamiento ofrece un panorama sobre cómo está la salud del bloque comunitario y especialmente de Colombia en momentos donde el presidente Gustavo Petro ha enfatizado en la idea de volcar al país hacia la región y aumentar su participación en las cadenas locales.



Lo que comercializan



El bloque de la Comunidad Andina de Naciones exportó un total de US$136.448 millones en el 2021, de los cuales solamente US$8.667 millones pertenecen al intercambio intracomunitario, siendo este el segundo mayor monto desde los US$8.902 millones de 2018.



Sin embargo, al hacer el comparativo 2012-2022 se observa una reducción del 2% en la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones intracomunitarias, pasando de US$10. 361 millones a los mencionados US$8.667 millones en 2021.



Por otro lado, a nivel extracomunitario, “las exportaciones de bienes disminuyeron a una tasa promedio anual de 0,2%, pasando de US$130.542 millones en el 2012 a US$127.782 millones en 2021”, reseñó el informe.



Productos



Al segmentar por productos, entre los principales bienes exportados al interior del mercado común en 2021 se encuentran tortas y demás residuos sólidos de soja (US$662 millones), aceites de soja en bruto (US$477 millones), aceites crudos de petróleo (US$282 millones), alambre de cobre refinado (US$251 millones) y preparaciones de alimentos para animales (US$230 millones).



En 2021, lo que más se comercializó por fuera del bloque fueron aceites crudos de petróleo (US$18.504 millones), minerales de cobre (US$16.247 millones), las demás formas en bruto de oro para uso no monetario (US$14.045 millones), plátanos tipo ‘cavendish valery’ frescos (US$4.384 millones), y hulla bituminosa (US$4.365 millones).

En cuanto a los mercados, China fue el principal destino de las ventas externas con una participación de 19,3% y US$26.398 millones, seguida de Estados Unidos con 18,5% y US$25.183 millones.



Y, al hablar de importaciones, las tortas y demás productos derivados de la soja; el aceite de soja y el gasoil fueron los tres productos más comprados al interior del bloque. Desde fuera de la comunidad lo que más se compró fueron gasoil, teléfonos celulares, aceites livianos y maíz amarillo duro.



Al igual que para las exportaciones, los principales mercados de compras externas fueron China con una participación del 25,1% y US$37.671 millones, seguida de Estados Unidos con el 20,2% y sumando US$30.229 millones en ese año.



Vuelos



En un informe sectorial, la Comunidad Andina de Naciones anunció que en junio, el tráfico aéreo internacional dentro de los países miembro creció 101,6% entre 2021 y 2022, siendo Colombia quien registró el mayor número en el sexto mes (1.427) y la segunda variación de 108,1% por detrás de Bolivia (110,4%).



