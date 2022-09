Exportaciones colombianas: lo que se debe mejorar y fortalecer

Las exportaciones colombianas tienen un reto importante: su diversificación. Por esta tarea han pasado un cúmulo de gobiernos y aunque se han realizado avances, aún hay un largo camino por recorrer. Al igual que sus antecesores, el gobierno de Gustavo Petro también apostará por la pluralización de las ventas externas, sin embargo, dada la convicción de su discurso de sustituir las exportaciones de productos minero-energéticos, la vara de medición está más elevada.



(Vea: Déficit comercial del país: julio de 2022, el más bajo desde 2017).

“No es un tema nuevo, se viene trabajando desde años anteriores en ese propósito, que se tratar de trabajar sobre aquellos productos que pueden generar un valor agregado en el mercado internacional”, dijo Andrés Mauricio Castro, decano de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia.



Para Castro, con el paso de los años efectivamente se han incrementado valores y dinamismo en algunos sectores, “pero no se ha visto que tengamos un portafolio que se sustente sobre otros productos que no dependan de los minero-energéticos”.



(Vea: En siete meses, el déficit comercial se redujo en US$628,2 millones).



Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de bienes no minero energéticos alcanzaron en 2021 un valor de US$18.186 millones, un monto inferior a la mitad del total exportado de US$41.224 millones. El año pasado, las ventas externas de estos bienes crecieron 24,5%, en comparación con el 2020, y un 18,8% con relación al 2019.



Ahora bien, para el año en curso, el desempeño de las exportaciones de bienes no minero energéticos marcaron un récord en el primer semestre. Los datos del Ministerio de Comercio apuntaron al 38,4% del total exportado en este período por US$28.637,6 millones, es decir, US$11.008,5 millones.



(Vea: El reto está en superar exportaciones por US$60.000 millones este año).



Al realizar la comparativa entre período, sobresale que estas ventas externas crecieron en 34,2% versus los primeros 6 meses del 2021 y 43,8% frente al mismo periodo del 2019.



Aún resta esperar cuáles serán las líneas por las que apostará el Gobierno en esta nueva iniciativa de diversificar las exportaciones. Por lo pronto, parece haber buena sintonía con el sector con “mucho diálogo y participación”, tal como lo mencionó Javier Díaz, presidente de Analdex, a este diario en una reciente entrevista.



(Vea: Antioquia, Bogotá y Cesar, las regiones que más exportan).



PORTAFOLIO