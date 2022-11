Exportaciones de café a China vienen creciendo a doble dígito

A propósito de la Cumbre del Café que se celebra desde hoy en Cartagena, Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), habló con Portafolio sobre las expectativas del evento y de cómo está el país en materia de exportación de café.

¿Qué expectativas tienen con la cumbre?



Es un espacio muy interesante en el que asisten los exportadores, clientes internacionales, socios de negocio y productores. Este evento se basa en volver a conectar tanto los productores, exportadores, los clientes nacionales e internacionales. También tendremos un espacio académico para entender la visión de lo que viene en los próximos años.



¿Cuántos asistentes se estiman?



Esperamos a más de 300 personas este año. Es una participación importante teniendo en cuenta que es un evento de nicho. Generalmente las personas que asisten son gerentes, dueños de empresas o fincas, entonces se puede decir que tiene un foco de negocios.



¿Cómo está el sector caficultor en materia de exportaciones?



Han venido decreciendo porque hemos tenido una menor producción por el fenómeno de ‘La Niña’. Llevamos casi tres años seguidos así, pasamos de niveles de producción de 14 millones de sacos a 11 a 12,5 millones de sacos. Normalmente, la mayor parte del café que se produce en Colombia se exporta en un 92% o 93%, entonces, con estos precios internacionales, se motiva para que la producción se exporte.



¿Por qué el consumo de café en per cápita es tan bajo en Colombia?



Definitivamente es un tema de promoción. Un tema específico de consumo interno y eso tiene una historia. Antes sólo se podía exportar café excelso, el café que no cumpliera con las calidades mínimas terminaba quedando acá en la industria. Las personas se acostumbraron a tomar un café que tal vez no era de la mejor calidad. Sin embargo, esto ha cambiado.



¿Qué caracteriza al café colombiano en el mundo?



El aroma y la acidez son factores fundamentales. En Colombia el proceso sigue siendo artesanal y controlado. Es hecho a mano, proceso que a veces otros orígenes no tienen. En todo esto prima la calidad del café.



Si el café está a US$1,90 en la bolsa, Brasil tiene un -50, mientras que nuestro país tiene un +60 en centavos de dólar. Eso muestra que el café colombiano que llegue a la Bolsa de Nueva York de inmediato tiene 80 centavos en su precio solo por ese proceso.



¿Qué define el precio del café?



Lo primero es la bolsa de Nueva York, también se negocia café con diferencial porque los otros valores son fijos y eso también determina el precio interno. Generalmente, la Federación publica un precio de referencia, que es el valor por el cual todas las cooperativas están obligadas a comprar el café. Eso es lo que se llama Garantía de Compra.



¿Quién ejerce esa garantía?



La Federación y también los exportadores privados. Parte de los recursos del Fondo Nacional del Café se van para prestarle a las cooperativas de caficultores recursos para que compren café, pero gran cantidad de actores nacionales y multinacionales acá están en competencia por comprar ese café, entonces siempre se paga. De hecho, el reto es comprar café. Además, también es reconocido porque se ha hecho desde la marca Café de Colombia un buen trabajo en posicionar el producto a nivel internacional.



¿Cuántos exportadores participan en Asoexport?



Dependiendo de la producción, la Federación exporta 18%, los exportadores privados exportan el 82% restante. De esos hay al menos 1.700 empresas con registro exportador, sin embargo de esos más o menos son 120 empresas las que comercializan internacionalmente. Regularmente de esas, 20 empresas representan el 90% de las exportaciones del país.



¿Cuáles son los principales países de destino?



El principal es Estados Unidos con 40% y 45% de las exportaciones. El segundo es la Unión Europea y el otro mercado importante es Asia. Japón es un mercado importante, aunque ha venido decreciendo un poco por normas que se piden para exportar a ese destino, representa más o menos un 8% de las exportaciones. Y China ha venido aumentando a doble dígito. Es un mercado que prevé a futuro un crecimiento potencial.



¿Cómo ven otros mercados de competencia como el de Vietman?



Después de Brasil, Vietnam es el segundo productor pero produce café robusta no café arábigo. Este es un modelo de negocio diferente, no se cotiza en la Bolsa de Nueva York, ni por libra. Se cotiza en la Bolsa de Londres por toneladas.



El tercero es Colombia que produce café arábigo suave lavado. El reemplazo de lo que podría ser Colombia es Centroamérica, porque produce cafés similares al colombiano, sin embargo, los volúmenes son bajos.

Diana K. Rodríguez T.