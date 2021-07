Exportaciones de café del país cayeron 11 % en junio

Archivo particular

Las exportaciones de café de Colombia disminuyeron 11% en comparación con el mismo mes del 2020, de acuerdo con la Federación Nacional de cafeteros.



Si bien el resultado no es positivo, la entidad señaló que en el sexto mes del año se recuperó parte del mucho del terreno perdido por los bloqueos.



Las ventas fueron de 986.000 sacos de 60 kg de café verde, frente a un 1'111.000 sacos exportados en el mismo mes de 202, aún no se han podido poner al día las exportaciones de café, pues solo han crecido 2% en el semestre.



“Vale la pena destacar el importante trabajo logístico realizado para alcanzar el nivel actual de envíos, luego de que el principal puerto de Colombia, Buenaventura, por donde sale más del 60% del café del país, durara más de 40 días bloqueado” dijo Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la FNC.



En lo corrido del año, las exportaciones crecieron 2%, a más de 5,8 millones de sacos de 60 kg, frente a los más de 5,7 millones de sacos exportados en el primer semestre de 2020.



En los últimos 12 meses, las exportaciones de café cayeron 2% a 12,6 millones de sacos de 60 kg frente a los más de 12,8 millones de sacos exportados un año antes, mientras que en lo corrido del año cafetero se mantuvieron sin cambio.



En cuanto a la producción registrada mensual, al igual que para mayo, como esta se calcula en función de la demanda, la cifra no se publica para junio tomando en cuenta que no correspondería a la producción real, dadas las alteraciones sustanciales en las variables, ya también camino a normalizarse.



