Exportaciones de café, frutas y moda, las más afectadas por bloqueos

Tras 42 días de paro, el comercio exterior de Colombia ha sido de los sectores más impactados por los bloqueos. Las mercancías y productos no se pueden mover de los puertos al interior del país, ni llegan a tiempo, la situación afecta no solo los envios, sino la credibilidad de las empresas, la incertidumbre está en el ambiente y las soluciones momentáneas pasan una factura cada vez más alta.



(Vea: Los efectos de haber superado la meta de la inflación del año en mayo).

“El ejemplo más claro lo tenemos en el café. En mayo debimos haber exportado alrededor de 1’200.000 sacos de café y solo salieron 400.000, pues Buenaventura estaba bloqueado. No todos lograron dar la vuelta y salir por los puertos del Caribe”, explicó Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex.

Siguen muy afectados los productores de Nariño, Cauca y Huila pues los bloqueos no han permitido sacar el grano de la región COMPARTIR EN TWITTER

Y añadió que “en general los exportadores del sur occidente están afectados pues las plantas de producción han estado cerradas y los productores de otras regiones han sufrido por qué no han recibido materias primas e insumos importados. En Buenaventura hay más de 500.000 toneladas almacenadas".



Por Buenaventura se mueve 60% del café, aguacate y azúcar que exporta el país. Incluso el primer envío que Colombia hizo de aguacates a Corea del Sur llegó por avión ante las complicaciones del puerto, en el que están varadas 60.000 toneladas de exportación con un valor de 146 millones de dólares.



“Realizamos todas nuestras exportaciones de cafés especiales desde el puerto de Santa Marta, pues allí está ubicada nuestra planta trilladora. Del 28 de abril al 20 de mayo no pudimos mover café desde Tolima, donde están concentradas nuestras compras de café orgánico, hacia la trilladora. A partir del 20 de mayo pudimos empezar a mover café y actualmente estamos en un 60% del volumen habitual. Las exportaciones por Santa Marta han estado relativamente normales”, señaló Juan Pablo Campos, gerente general de Lohas Beans, exportador de cafés especiales.



Sin embargo, el problema es la limitada disponibilidad de contenedores por parte de las navieras COMPARTIR EN TWITTER

Por lo menos seis meses tardarán las empresas en recuperarse del impacto del paro, aunque Díaz apunta que “hay ventas que definitivamente se perdieron, los más afectados son los productos perecederos, alimentos, café, frutas y el sector moda”, indicó.



(Lea: El 84% de las empresas del país han sido afectadas por los bloqueos).



El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez, apuntó que la semana pasada un par de clientes en el exterior informaron que sustituirán el uso de café colombiano por los retrasos e incumplimientos. “Lo advertimos, los bloqueos, están destruyendo lo que costo años construir. Con este paro hemos hecho un daño que aún no podemos medir, estamos dañando el nombre de nuestro producto en el mercado”, sentenció.

En Buenaventura están varadas 60.000 toneladas de exportación con un valor de 146 millones de dólares. ANI

"Alrededor del 53% del abono y 56% de los pesticidas y herbicidas del país se importa por Buenaventura, sin su ingreso se pone en riesgo el desarrollo de la agricultura y el trabajo del campesinado colombiano. También la llegada de cereales como el arroz, avena, cebada, quinoa, maíces, trigo y sorgo más y la salida de exportaciones de azúcar y preparados de azúcar y miel (29,6%), café excelso (12%) y café soluble (3,6%)”, dijo Miguel Ángel Espinosa, Presidente Ejecutivo de Fitac.



El riesgo de que las firmas sean reemplazadas por otros proveedores en los mercados internacionales es que resulten más viables y económicos.



(Lea: Empresarios apoyan asistencia militar para 'garantizar orden público').



“Si se restableciera el corredor Cali- Buenaventura se requerirían por lo menos 3 meses para evacuar la carga represada. El lío es también el costo que esto representa para los empresarios, tener un contenedor almacenado en el puerto significa un 1 millón de pesos diarios por almacenaje y por penalización de la naviera por no liberar el contenedor”, dijo Díaz.



También existe la amenaza de que otros terminales colpasen por almacenaje.



AUMENTA LA AFECTACIÓN



De acuerdo con Analdex, en su estudio sobre los impactos del mes de paro en el comercio exterior, con la evolución del tiempo, se presenta un aumento en el reporte de empresas han cesado sus actividades después de un mes de bloqueos y manifestaciones pasando de 62,8% a 64,7%.



La totalidad de las empresas de comercio exterior han tenido afectaciones en materia de exportación e importación y un 33,3% lo tiene en el 100% de sus operaciones. Además, el 92,6% de las empresas han sufrido reducciones de ingresos con efectos en perdidas de clientes por incumplimiento de los contratos, y se han elevado los costos por moras en la devolución de contenedores , e incluso la alternativa transporte aéreo nacional ha aumentado de 3 a 4 veces los precios.



(Vea: Por ahora, el paro no descarrila el crecimiento del PIB en el 2021).

33,3 % de las empresas de comercio exterior han tenido un 100% de afectaciones en exportaciones e importaciones.

“En mayo, producimos como en marzo y abril del 2020, no pudimos abrir todas las plantas, funcionamos incluso con menos del 30% de la capacidad, no todos los trabajadores llegaban, estuvimos intermitentes, nos han faltaron materias primas que no hemos podido sacar del puerto, los pedidos los enviamos por aíre y ha sido más costoso. Podremos normalizar la producción en 3 meses pero en utilidades si se tardará entre 12 o 18 meses”,apuntó Juan AlfredoGonzález, gerente general de Textiles Acrilan.



SEIS MESES SIN CAFÉ DE COLOMBIA



Roberto Vélez, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia señaló que el mensaje recibido por los clientes en el exterior es claro, “no se usará el café 100% de Colombia para las mezclas en los próximos seis meses, ese mensaje nos deja desarmados, porque no tenemos más que decirle a ese industrial, tendremos que volvernos más competitivos en precio y bajarlo e impactaremos a los cafeteros”, dijo.



De acuerdo con Vélez, se seguirán perdiendo clientes y la posible desaparición del café 100% de Colombia.



(Vea: Empleo juvenil, tarea pendiente de Gobierno y sector privado).



“Tenemos quejas en la importación y exportación, es importante que los bloqueos se acaben lo antes posible”, apuntó.



LAURA LESMES

laules@portafolio.co