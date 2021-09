Productos no minero energéticos ya son el 46,2 % de las exportaciones

Entre enero y julio las exportaciones colombianas de bienes no minero energéticos sumaron 9.849 millones de dólares, el valor más alto para los primeros 7 meses desde 2008, cuando alcanzaron los 10.522 millones de dólares.



De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las ventas al exterior de estos productos crecieron 21,8 % frente al mismo periodo del 2020. Además, superaron a las registradas entre enero y julio del 2019, ya que frente a ese periodo aumentaron 9,8 %.



Los productos que más impulsaron este desempeño fueron las ventas externas de bienes agropecuarios, alimentos y bebidas (5.232 millones de dólares) que en el periodo evaluado tuvieron una variación positiva de 16,6, y por las de bienes manufactureros (4.663 millones de dólares) que aumentaron 26,2 %.



Entre enero y julio de 2018 Colombia exportó 24'187.543 millones de dólares de estos los combustibles y productos de las industrias extractivas aportaron 14'093. 249 millones de dólares mientras que los productos agropecuarios, alimentos y bebidas aportaron 4'468.308 millones de dólares y las manufacturas 4'821.390 millones de dólares. Al año siguiente las ventas totales fueron 23'574.331 millones de dólares en los que combustibles aportó 13'577.568 millones de dólares y alimentos y manufacturas aportaron 4'367.779 y 4'742.646 millones d de dólares respectivamente.



“El resultado ratifica que las exportaciones de bienes no minero energéticos definitivamente caminan en el terreno positivo, aún en tiempo de pandemia, pero adicionalmente crecen casi 10% frente al 2019, pues el 2020 fue un año atípico”, explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.



El año pasado en los primeros siete meses Colombia vendió en total 17'729.008 millones de dólares y de estos 8'173.592 fueron en productos mineros o combustibles, mientras que para 2021, en total fueron 21'294.786 millones de los cuales 9'590.259 millones de dólares fueron de la industrias extractivas. Asi las cosas, las exportaciones de bienes no minero energéticos ganaron participación en la canasta exportadora del país.



“Mientras que en el 2019 esa clase de productos representaba el 38,8 % del total exportado al mundo, las de productos minero energéticos eran el 61,2 %. En el 2020 ganan participación y la composición es del 53 % para los productos minero energéticos y del 47 % para los no minero energéticos. En lo corrido de este año hasta julio, la tendencia se mantiene a razón de 53,8 % para los productos minero energéticos y del 46,2 % para los no mineros”, agregó la ministra.



En toneladas, de enero a julio los combustibles se han reducido casi más de 20.000 toneladas, en 2018 eran enviadas 76'055.652, en 2019 eran 68'332.826 y este año fueron enviadas 50'849.548 mientras que los alimentos del agro pasaron de ser 3'135.866 en 2018 a 3'233.614 en 2021.



Dentro de los productos destacados figuran los dátiles, higos y piña, cuyas ventas crecieron 81,2 %, el policloruro con un incremento del 72,1 %, el polipropileno con un 63%, partes de construcción con 39,6 %, las flores con 21,1 %, el café con 13,8% e insecticidas, que tuvieron un incremento del 13,1 %, entre otros.



Por destinos, se destaca el aumento a Venezuela que representan el 1,5 % de esta canasta exportadora.



