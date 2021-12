Legumbres, frutas y café impulsan las exportaciones del agro

De acuerdo con un informe de Analdex sobre las ventas al exterior de Colombia hasta septiembre de este año, las exportaciones del sector agropecuario crecen 19,9% y suman US$4.835 millones.



Hasta el noveno mes del año, las exportaciones de Colombia eran de 28.513 millones de dólares, con un crecimiento del 24,8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron de 22.859 millones de dólares.



La mayor participación en las exportaciones la tuvieron el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas con el 45,7% del total, seguido de manufacturas con 22,4%, agropecuarios con 16,9%, otros sectores con 8,1% y alimentos y bebidas con 6,9%.



En el caso de las mayores ventas de los productos del agro, las legumbres y frutas, el café sin tostar y los productos de animales fueron los que más aportaron a este crecimiento con (20,8%), (20,02%) y (18,7%) respectivamente.



En contraste hubo un decrecimiento en las ventas externas de aceites y grasas de origen animal, de 99,8%.



El análisis señala que tanto los productos no mineros como los mineros han crecido en lo corrido del 2021. En el caso de los no minmeros fue del 24,5% y en los mineros 25,1%, la participación de los grupos en la canasta colombiana se mantiene con 53,9 para los mineros y 46,1% para no mineros.



