Exportaciones del sector agropecuario crecieron 33 % para mayo de 2022

Con corte a mayo de 2022, las ventas al exterior del sector agro sumaron US$5.055 millones y aumentaron 33,6% respecto al mismo periodo de 2021, con un protagonismo de los productos no tradicionales como aceite de palma, lima Tahití y gulupa.



(Vea: Cecilia López avisa que harán reforma agraria en el gobierno Petro).

De acuerdo con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, “los productos no tradicionales cada vez más cuentan con mayor participación en las exportaciones. En los cinco primeros meses de 2022 este grupo registró una variación de 36,3 % y una participación de 37,1 %. Las exportaciones continúan con su tendencia creciente, impulsadas no solamente por el café y las flores, sino también por los no tradicionales como cacao, aceite de palma, trucha, piña, mango, panela, aguacate Hass, azúcar, carne bovina, y otros más”.



Según el informe de exportaciones, el grupo de no tradicionales alcanzó ventas por US$1.877 millones entre enero y mayo de 2022, cifra que al compararla con el mismo periodo de 2021 (US$1.377 millones) aumentó 36,3 %.



Los principales productos que registraron un incremento en valor fueron: aceite de palma (95,1 %), lima Tahití (89,1 %), gulupa (44,1 %) y trucha (42,2 %). Entre tanto, en el grupo de los productos tradicionales, las exportaciones sumaron US$3.177 millones (enero-mayo 2022), lo que registró un crecimiento de 32 % versus el mismo periodo de 2021 (US$2.406 millones). En el caso del café este producto subió 48,4 % y flores 25,3 %.



(Vea: Producción de trigo en el país aumentaría un 50% para 2030).



El jefe de la cartera agropecuaria resaltó que “la participación actualmente es de 22 % en la canasta exportadora”.



Otro de los temas que destacó el minAgricultura es que en las cifras del último año (junio 2021 – mayo 2022) sumaron US$10.689 millones, lo que representó un incremento de 26,3 % respecto al periodo de junio 2020 – mayo 2021, cuando las ventas al exterior del sector sumaron US$8.465 millones.



Por su parte el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, sostuvo que “cada día el sector agropecuario logra nuevos mercados internacionales para las cosechas de los campesinos. Se han alcanzado 65 nuevas admisibilidades a 29 países”.



Algunas de las nuevas admisibilidades alcanzadas son: exportación de leche y derivados a Japón e Israel, carne bovina a Arabia Saudita y Qatar; rosas y hortensias a Marruecos; mango y pimentón a Estados Unidos; esquejes de crisantemo a República Dominicana y aguacate Hass a China, Corea y Japón; entre otros.



(Vea: ‘Desde el campo es posible emprender’, dice empresaria).



Estados Unidos encabeza la lista del 'top' 5 de los países que más productos del agro adquieren, con una participación de 39,3% y un valor de US$1.986 millones. Posteriormente están Países Bajos (6%), Bélgica (4,3%), Canadá (3,8%) y Alemania (3,7%), quienes se han convertido en socios comerciales fundamentales para Colombia, específicamente para los productores de este país.

PORTAFOLIO