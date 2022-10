La ruta que debe recorrer Colombia para diversificar sus exportaciones

En el marco de un nuevo modelo económico enfocado en estrategias de desarrollo social que propone el presidente Gustavo Petro, algunos economistas han hablado sobre cómo se puede hacer esto. Ha-Joon Chang, economista surcoreano, autor de numerosos libros de economía y desarrollo social, explicó que la región debe pensar en reindustrialización para crecer. Sin embargo, señaló que incluso para lograrlo se requiere de la redistribución de la riqueza.



(Pasos para mejorar su puntaje y solicitar un crédito en Colombia).

¿Ya se reunió con el presidente Petro?



Se suponía que me reuniría con él, pero se aplazó.



¿Cuáles son sus expectativas cuando se reúnan?



El país tuvo tantas dificultades con las insurgencias y el narcotráfico, no ha sido fácil. Las protestas de los últimos años han demostrado que el país necesita un nuevo modelo económico. Espero que el nuevo gobierno cree el marco para la nueva economía, porque hay una necesidad de diálogo nacional, con el sector privado, el gobierno, el sector popular, las comunidades indígenas, para sentarse juntos y negociar el rumbo de la economía y la sociedad. Probablemente sea bueno que hayan cambiado de gobierno porque entonces pueden iniciar una nueva conversación.



¿Cuál es el camino que deben recorrer los países de la región para diversificar las exportaciones?



A menos que controlen las tecnologías clave, no se convertirán en economías fuertes. En mi nuevo libro “Economía comestible” discuto eso con ejemplos, como que los alemanes y los ingleses inventaron productos químicos sintéticos y destruyeron las industrias rentables de recursos naturales de América Latina.



A Guatemala en un momento le iba bastante bien a base de la cochinilla, luego los alemanes inventaron el pigmento artificial. Tienen que actualizarse constantemente para poder crear nuevas tecnologías e innovación. A menos que adquieran esa capacidad para innovar, siempre estarán a merced de otras economías.



El continente tiene potencial, creo que es hora de que vuelvan a examinar el modelo de desarrollo, porque la mayoría de los países de la región han experimentado la desindustrialización en los últimos 20, 30 años.



(Inflación, un problema gordo: expertos pronostican hasta cuándo durará).



¿Cuáles son las áreas que deberíamos estar reindustrializando?



No hay una recomendación clara, al final los países se vuelven buenos en las cosas solo porque deciden serlo. Por ejemplo, ¿puedes pensar en alguna razón por la que los coreanos y los japoneses deberían fabricar autos? Los estadounidenses tienen mucha tierra, necesitan conducir, nosotros ni siquiera tenemos suficiente tierra para conducir. Entonces es solo porque decidimos que queríamos ser buenos fabricando autos.



Esto se debe a que el gobierno coreano apoyó a las empresas brindándoles protección y subsidios y las empresas invirtieron mucho en investigación y desarrollo. Así es como se construye una nueva Industria.



Hay algunos sectores obvios, tienen una gran base en biodiversidad, biología y medicina. Pero no dejen que eso los limite, porque pueden desarrollar tecnologías de energías renovables, inteligencia artificial, nanotecnología, por ejemplo. Pero esto va a llevar tiempo. Uno de los ejemplos que se han usado desde la campaña es Corea del Sur.



¿Cuáles son los aprendizajes que podemos tomar?



Hay muchas lecciones, pero incluso cuando Corea del Sur ha logrado mucho, esta no es una tierra de ensueño, no se ha logrado construir un estado de bienestar que se ajuste a este estado de país desarrollado. Tenemos la mayor brecha salarial de género en la Ocde, del 30%.



En términos de desarrollo productivo se ha logrado mucho. Lo más importante es que tienen que seguir invirtiendo en mejorar la economía, porque si se quedan quietos, en realidad están retrocediendo. Tienen que estudiar muchos casos diferentes, pueden encontrar muchos ejemplos interesantes o totalmente inesperados.



¿Cree que uno de los caminos podría ser el emprendimiento por ejemplo?



Por supuesto, el capital es economía, el espíritu empresarial es la clave. Pero el punto es que en el emprendimiento a menudo hay individuos excepcionales. Pero cuando observa esos casos de cerca, se ve que se necesita de muchas personas diferentes que trabajen juntas para que esas empresas tengan éxito. Normalmente, los gobiernos invierten mucho en investigación y desarrollo para que las empresas puedan utilizarlos.



También se debe proporcionar habilidades en marketing de exportación, especialmente para pequeñas y medianas empresas.



¿Qué opina del debate que se ha venido dando sobre la redistribución de la riqueza y el crecimiento?



Es posible redistribuir sin crecer, pero será mucho más difícil de hacer. A menudo, los países intentan mejorar la vida de las personas creciendo más rápido, pero el problema es que en algunos países el mecanismo económico es tal que el crecimiento no se filtra demasiado. No estoy necesariamente comentando sobre la situación de Colombia.



Se necesita crear mecanismos a través de los cuales todos puedan beneficiarse del proceso de crecimiento. No estoy de acuerdo con la gente que dice que primero se debe crecer y luego distribuir, porque cierto grado de redistribución es necesario y realmente beneficioso para el crecimiento.



No digo que la redistribución sea necesaria o no necesaria en este momento en Colombia. Eso solo puede provenir de un conocimiento local suficiente. Lo que puedo decir claramente es que la redistribución y el crecimiento no son necesariamente incompatibles. Eso es un mito.



Daniela Morales Soler

PORTAFOLIO