El carbón impulsó el alza del 28,4% en las exportaciones

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones de Colombia fueron, en agosto pasado, de $3.318 millones de dólares, lo que significa un aumento de 28,4 % en relación con agosto de 2020, cuando totalizaron en $2.584 millones de dólares. Incluso, se superó el registro del mismo mes en 2019, cuando las ventas fueron $3.264 millones de dólares.



El crecimiento se dio por un 26,6 % más en las ventas externas del grupo de combustibles, que en el octavo mes del año participaron con 43 % en el valor total de las exportaciones. Otros tuvieron los siguientes crecimientos: manufacturas con 26,3 %, agropecuarios, alimentos y bebidas 24,5 %, y más sectores con 6,3 %.



En agosto de 2021 se exportaron 11,2 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 34,3 % frente a agosto de 2020, así que los productos del grupo de combustibles y de las industrias extractivas que están jalonando el crecimiento fueron el carbón, las hullas, coque y briquetas, que pasaron de vender $271,7 millones de dólares a $ 482,2 millones de dólares y pesaron 18,7 % en el grupo.



También hubo un crecimiento fuerte en las menas y desechos de metales, que el año pasado vendieron $14,7 millones de dólares y en 2021, $46,8 millones de dólares.



SE SIENTE EL PESO DE LOS PRODUCTOS NO MINEROS



En la comparación de agosto de 2021 con 2019, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de $1.425,6 millones de dólares y presentaron una disminución de 17,7 % frente a agosto de 2019, este comportamiento se explicó, principalmente, por la disminución de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-33,9 %), lo que contribuyó con 26,1 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

Los combustibles siguen mandando la parada en exportaciones. Caros Ortega. Archivo EL TIEMPO

Pero en el octavo mes del 2021 las exportaciones de manufacturas fueron de $871,2 millones de dólares y presentaron una variación de 24,7 % frente a agosto de 2019, esto se dio gracias al aumento en las ventas externas de productos químicos y productos conexos (38,5 %), que contribuyeron con 14,1 puntos porcentuales a la variación de la agrupación. Además las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de $811,4 millones de dólares, creciendo un 26,2 % en comparación con agosto de 2019.



Este comportamiento se explicó principalmente por el aumento en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no, y cáscara y cascarilla del café (49,0 %), lo que contribuyó con 16,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.



En agosto de 2021 en comparación con 2019, el crecimiento de las exportaciones del grupo otros sectores (10,7 %) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario, lo que sumó 10,6 puntos porcentuales a la variación del grupo.



En lo corrido del año, las exportaciones colombianas van en $24.879,0 millones de dólares y registraron un aumento de 22,5 % frente al mismo periodo de 2020. Esto fue gracias a mayores ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (35,7 %), lo que contribuyó con 22,3 puntos porcentuales y $11.282,1 millones de dólares.



Por su parte, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas vendieron $6.043,5 millones de dólares y presentaron un crecimiento de 18,8 %, frente al mismo periodo de 2020, como resultado principalmente de las mayores ventas de flores y follaje cortados (21,5 %), que sumó 4,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Las manufacturas también crecieron 29,5 % y vendieron $5.535,1 millones de dólares.



Comparando con enero-agosto de 2019, las exportaciones colombianas registraron una disminución de 7,2 %, comportamiento que obedeció principalmente a la disminución en las ventas externas de Petróleo.



Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 27,1 % en el valor total exportado; le siguieron, en orden, las participaciones de: China (9,5 %), Turquía (5,9 %), Ecuador (4,8 %), India (4,7 %), Brasil (4,2 %) y Chile (3,5 %).



Las ventas a Estados Unidos e India crecieron en 2021 y aportó 10,2 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones (28,4 %). En contraste, las ventas externas a Panamá contribuyeron con -2,1 puntos porcentuales.



El aumento en las exportaciones a Estados Unidos, se explicó principalmente por las mayores ventas externas de café sin tostar descafeinado o no (70,1 %), en comparación con agosto de 2020, mientras que la caída en Panamá fue explicada principalmente por las menores ventas externas de aceites de petróleo crudos (-54,0 %).



Además, en agosto pasado, en comparación con agosto 2019, el aumento en las ventas a Turquía e India aportó 5,8 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones (1,6 %)



En lo corrido del año, Estados Unidos sigue siendo fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 28,2 % en el valor total exportado; le siguieron, en orden: China (10,6 %), Brasil (4,9 %), India (4,4 %), Panamá (4,4 %), Ecuador (4,3%) y México (2,9 %).



