Esta es la nueva iniciativa económica y política que liderará el expresidente Duque

El Woodrow Wilson Center anunció el lanzamiento del 'Iván Duque Center for Prosperity and Freedom', una iniciativa que estará liderada por el ex presidente del país Iván Duque y que, según la entidad, "encarna el compromiso de consolidar la importancia estratégica del hemisferio occidental para fomentar el crecimiento económico y promover los valores democráticos a escala global".

El proyecto, agregó el Woodrow Wilson Center, se consolidará como una fuente líder de innovación y promoción de políticas en las Américas. Y su objetivo será revitalizar los debates políticos sobre el papel esencial del hemisferio occidental en el ámbito mundial e impulsar la prosperidad económica a través de la empresa privada, el comercio estratégico y las oportunidades de inversión.



"Será una manera de reafirmar la importancia del hemisferio occidental en la política exterior estadounidense, así como la promesa de que la democracia y la libertad económica desempeñen un papel determinante en el futuro de la región", comentó Mark A. Green, presidente y director ejecutivo del Woodrow Wilson Center, sobre el 'Iván Duque Center for Prosperity and Freedom'.

Iván Duque fue presidente de Colombia entre 2018 y 2022. EFE

Por su parte, el exmandatario, aseguró que “el Iván Duque Center for Prosperity and Freedom será un espacio para la defensa de la democracia, las libertades económicas, la seguridad, la inversión y la equidad social dentro de una economía de mercado como pilares necesarios para la construcción de la prosperidad colectiva en nuestro hemisferio”.



La decisión del Wilson Center sobre esta iniciativa se dio como un "reconocimiento al liderazgo histórico de Iván Duque como presidente de Colombia", hasta sus numerosas contribuciones como miembro distinguido de este organismo.



PORTAFOLIO