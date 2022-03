Factores que estarían influyendo en alza de precios en el país

En las últimas semanas es constante escuchar que ‘todo está muy caro’ en el país. Aunque pareciera un fenómeno local, la presión sobre los precios es producto de una crisis económica mundial, de acuerdo con Rémi Stellian, profesor del Departamento de Administración de la Universidad Javeriana.



(Lea: Crisis global de contenedores no frena sus efectos en Colombia).

“Las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia hicieron que muchos trabajadores no pudieran ocupar de manera funcional sus puestos de trabajo. Las cadenas de producción (y de distribución) no funcionaron bien y esto hizo que no hubiese tanta disponibilidad de mercancías como antes”, asegura.



Ahora bien, hay factores puntuales que están teniendo un impacto directo en la economía colombiana.



CRISIS DE CONTENEDORES



En 2020 China cerró sus fronteras comerciales a causa de la pandemia de covid-19. Lo cual generó que muchas mercancía de allí quedaron represadas por varios meses en diferentes lugares. Situación que se replicó en otros países.



Cuando se empezaron a flexibilizar medidas y el comercio mundial se reactivó, aparecieron retrasos en la producción y distribución de mercancías. “Hubo congestión en muchos o casi todos los puertos del mundo y estas demoras representaron gastos extra para importadores y exportadores, aumentaron los fletes (el alquiler del transporte de mercancías) y, por ende, el precio final de los productos al consumidor”, asegura Stellian.



A eso se le ha llamado la crisis de los contenedores, la cual, dos años después, no parece terminar e impacta a diferentes países del mundo. Entre ellos, Colombia.



PRECIO DEL DÓLAR



Según Stellian, otro factor determinante es la caída del precio del peso colombiano respecto al dólar. Explica que está relacionado con la inversión extranjera que llega al país, pues allí empieza una negociación entre los que traen dólares para invertir y unos sesenta actores acreditados por el Banco de la República para comprarlos. Entre menos dólares estén disponibles para la venta, se van a necesitar más pesos colombianos para comprarlos.



Esto, según el experto, tiene un efecto directo en los precios de los productos que se consumen a nivel nacional y en diferentes sectores de la economía. “La crisis económica a nivel mundial representó para Colombia mucha menos inversión extranjera. Estamos hablando de una caída de casi el 50 % entre 2019 y 2020, es decir, unos 7000 millones de dólares que no entraron al mercado de divisas colombiano”, afirma.



Efecto que también se vio en la caída de inversión extranjera. Para Stellina, mientras no se recupere esta inversión, es poco probable que el peso retome fuerza frente al dólar. Este escenario estará determinado por la coyuntura mundial.



(Además: Inflación, petróleo y una guerra lejana golpean a los latinoamericanos).

PRODUCCIÓN NACIONAL



Ahora bien, aunque existen factores internacionales influyentes, hay productos locales que también están sufriendo alzas en su precio. Por ejemplo, la papa.



Para el experto, los productos que más tuvieron alzas aunque son nacionales, requieren insumos traídos del exterior. “Para producir algunas mercancías en muchos casos es obligatorio importar algunos insumos, y no hablamos solo de maquinaria o herramientas, sino también de pesticidas y productos químicos. Para la producción de carne, pollo, huevos o productos lácteos también se requieren insumos o alimentos para los animales”, expone.



En este sentido, los productores tienen obligaciones financieras a corto plazo como el pago de empleados, créditos, deudas y demás. Por eso, deben acudir a subir los precios, no para obtener más ganancias sino para poder mantener su rentabilidad.



IMPACTO EN LOS COLOMBIANOS



“Lo que pasa en Colombia es que tenemos diferentes tipos de familias en términos económicos, pero hay una gran cantidad que tienen ingresos bajos, lo que determina qué tanto pueden consumir”, afirma la profesora Sonia López.



Esta perdida de poder adquisitivo, según la experta, implica unos cambios drásticos como el cambio a una vivienda compartida o la reducción de ciertos productos en su dieta. Por ejemplo, de proteínas.



(Lea: Colombia, con la sexta inflación anual más alta de América Latina).

El Gobierno actuó con un aumento importante del salario mínimo de un 10,07%. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta es una protección a corto plazo. “Lo que pasa en Colombia es que tenemos diferentes tipos de familias en términos económicos, pero hay una gran cantidad que tienen ingresos bajos, lo que determina qué tanto pueden consumir”, afirma.



PORTAFOLIO