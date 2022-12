Factura de electricidad sigue al alza: ¿qué estaría generando aumento?

Diversos factores han llevado a que en 2022 el precio de la electricidad en el mundo esté subiendo. En octubre de este año, el promedio de escalada en la zona Euro (19 países) mostró 41,5% en su dato anual, según recoge un informe de la Ocde.

La situación se repite en mayor o menor medida alrededor del mundo, pues la tasa anual ha escalado a doble dígito en gran número de países, con contadas excepciones. Esto se refleja en el dato que revela que los países reunidos en la Ocde han tenido incrementos de 28,1% en su tasa anual.



De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), la situación en Europa, especialmente, se produjo tras la invasión de Rusia a Ucrania, que llevó a que energéticos como el petróleo, el gas o el carbón tuvieran altos incrementos en sus precios. Como consecuencia, la energía generada a partir de fuentes térmicas vio una escalada en su costo de generación y por ende de venta.



Dependiendo del nivel de autonomía en generación la situación de cada país ha sido diferente. En el caso de Alemania, su alta dependencia del gas ruso que dejaron de importar por las medidas sancionatorias contra el país.



Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores y experto en temas energéticos, explicó que hay un factor previo a la coyuntura del conflicto y que explica por qué a nivel mundial el precio de la energía haya tenido este comportamiento.



Por cuenta de la pandemia, el consumo se vio reducido y con las restricciones al comercio mundial se generó una caída en la producción de bienes; sin embargo, el choque de la reactivación económica llevó a que el consumo tuviera un importante salto y la industria mundial no se pudo adaptar a esa repentina demanda. Como consecuencia la inflación empezó a subir.



“No solo en Colombia los precios de la energía están indexados a la inflación. Este es un modelo que se usa prácticamente en todo el mundo”, señala Lucio. De esta forma, la energía ya había iniciado una senda alcista relacionada con los modelos tarifarios.

Si bien Lucio aclara que cada mercado es diferente y todos los países tienen metodologías tarifarias diferentes, lo cierto es que este es un factor común en las economías.



A esto se sumó que los precios de los commodities también enfrentaron un choque repentino por las sanciones sobre el gas ruso. De esta forma la situación en las naciones varía dependiendo de su situación particular en términos inflacionarios como de dependencia de energéticos provenientes de otros lugares.



En el caso de Colombia, recuerda Lucio, la indexación jugó un rol clave en el alza que ha habido, que explica que con corte a octubre (véase gráfico) la energía haya aumentado 19% frente al dato de 2021. Es por esto que a pesar de que la matriz local es principalmente hidroeléctrica y el nivel de embalses es bastante alto (85,2% según datos de XM), el precio de la generación se mantiene elevado.



Esto ha llevado a que el gobierno nacional busque medidas de contingencia que lleven a una normalización en el precio del kilovatio. De hecho el Ministerio de Minas y Energía promovió el Pacto por la Justicia Tarifaria, que buscaba generar reducciones entre 4% y 9% en el precio de este servicio público.



Sin embargo, otros casos particulares como el de España resaltan, pues con corte al décimo mes del año, su dato anual era de una cifra, alcanzando 8%.



Lucio comenta que el país ibérico se conecta al gas proveniente de África, con lo que los cortes de gas de Rusia no han tenido mayor incidencia en sus precios. Caso contrario al de países que han tenido que recurrir a la importación de gas natural licuado (GNL) de países como Estados Unidos.



En el caso de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene una política de precios que hace que la tarifa sea estable tanto para las residencias como los comercios y la industria, por lo que sus incrementos han sido mínimos. De acuerdo con los datos de la Ocde, en este país el alza anual fue 3,2%.

Daniela Morales Soler