Tenga en cuenta: Bancolombia advierte falsificaciones de código QR

Bancolombia dijo que durante 2022 se realizaron más de 73,3 millones de transacciones con el Código QR, una alternativa para hacer transferencias.



Su mayor evolución se ha dado en relación con su disponibilidad en todo tipo de comercios, desde la tienda de la esquina hasta el supermercado, en donde ahora las personas pueden pagar mediante una transferencia para la que solo necesitan su celular.



Lea: Bancolombia tiene vacantes para que jóvenes tengan su primer empleo

“Hoy, más de 1,5 millones de puntos de venta de comercios en 1.100 municipios del país lo tienen en sus vitrinas y cajas para que sus clientes compren sin sentirse restringidos por cuánto efectivo llevan en sus bolsillos, lo que les genera tranquilidad y les representa

mayores ventas para a los comerciantes”, expresa Mauricio Botero, vicepresidente de

Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia.



El directivo agrega que, sin embargo, “la delincuencia se inventa nuevas maneras de

interferir en el buen uso de este tipo de herramientas, buscando quedarse con los recursos de la gente”.



Lea: Bancolombia distribuirá $3,4 billones en dividendos entre accionistas



La entidad dijo que frente a eventos en los que amigos de lo ajeno buscan reemplazar el Código QR de los comercios para desviar las transferencias a sus cuentas particulares,

comparte algunos consejos, recordando que “la seguridad es un compromiso de todos, y que todos podemos aportar al cuidado de este medio que ha facilitado la vida de

miles de personas en Colombia”, finaliza Botero.



Para los comerciantes:

Revisar constantemente el buen funcionamiento del Código QR del punto de

venta, vigilando que la superficie no haya sido modificada o manipulada.

Probar realizando una transferencia por dicho medio y asegurarse de que la

información del comercio y el número de cuenta en la confirmación de datos sean

correctos.

Si hay cualquier alteración, se debe suspender la exhibición del Código QR y avisar a

Bancolombia a través de la línea 01 8000 912345 para investigar lo ocurrido y

enviarle un nuevo Código QR.

Bancolombia dijo que no envía al comercio el Código QR si no ha sido solicitado. En caso de cualquier inquietud, comuníquese directamente con el banco a través de la línea de atención.



Para los usuarios:

Si hay alguna alteración al momento de usar el Código QR, como un sticker o un

papel superpuesto, alertar al comercio y no realizar la transferencia.

Confirmar siempre con el comerciante que el nombre de titular y el número de cuenta

sean los correctos. Es importante estar seguros de que las dos cosas coinciden.