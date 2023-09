¿Afiliados a Famisanar deberán realizar traslados a otras EPS?

Después de que la Superintendecia de Salud ratificara la intervención forzosa de la EPS Famisanar, la entidad, a través de un comunicado, aseguró que a pesar de la decisión no se encuentra en proceso de liquidación.



Destacan que la medida tomada por la Supersalud tiene el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión de la EPS, con la finalidad de continuar ofreciendo servicios en salud de alta calidad y con beneficios para los usuarios.

"EPS Famisanar no está en proceso de liquidación, por lo tanto, no es necesario que sus afiliados realicen traslados a otras EPS (...) La EPS invita a no caer en mensajes o llamadas de terceros que, de manera inescrupulosa, quieren generar confusión y desinformación sobre este proceso y evitar el robo de datos personales", detalla la entidad.



Igualmente, se asegura que "su compromiso" es brindar un servicio de excelencia para los más de tres millones de afiliados. "Reiteramos que nuestra operación administrativa se realiza con total normalidad, así como la prestación de los servicios de salud", concluyen.

Vale la pena recordar que la Supersalud decidió la intervención forzosa de Famisanar luego de evidenciar "el deterioro de sus indicadores financieros, el creciente número de quejas de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada".

Para la intervención de la EPS fue designada como agente especial interventor a la administradora financiera Sandra Milena Jaramillo, quien se posesionó el viernes 15 de septiembre y deberá empezar a cumplir con lo estipulado por la Supersalud para garantizar el derecho a la salud de los afiliados.

