Seguros paramétricos se extenderán a otros ramos de la industria

Los seguros paramétricos, una novedad que hasta ahora se han puesto en servicio para el sector agropecuario, ahora se ampliarán para otros rubros, lo que permitirá aumentar la penetración de la industria.



Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda, dijo durante la instalación de la convención internacional de Seguros en Cartagena que esa nueva modalidad de seguros se aplicarán a una diversidad de hechos “como terremotos, incendios, hogar, maquinaria, vidrio y transporte con lo que el concepto de este nuevo tipo de seguro (paramétrico) son útiles para masificar”, dijo el dirigente.



Para mostrar la diferencia entre un seguro tradicional y uno paramétrico hay que decir que en el seguro tradicional el tomador reclama ante la ocurrencia de un siniestro, para lo cual la aseguradora evalúa y cuantifica y luego paga.



Con el seguro paramétrico la “compañía no mira si el daño ocurrió. Lo que hace es por ejemplo medir si llovió mucho, presume que hubo un daño en un cultivo y entra a pagar el siniestro”, dijo Morales.



Los seguros paramétricos permitirán masificar el aseguramiento, extenderlo a comunidades geográficas enteras y sentar las bases para una nueva generación de productos que protejan al mayor número posible de colombianos.



Sobre las oportunidades y alcances de esta nueva figura se ocupará gran parte de la convención.



Morales Cobo, aseguró que un mercado en expansión como el colombiano es la principal fortaleza del sector. “Mientras la economía crezca, habrá una plataforma estable para promover que los hogares se beneficien más de los seguros”.



Con el ánimo de aumentar la penetración de este mecanismo y reducir la pobreza, la industria trabaja de la mano con el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Banca de las Oportunidades y Colombia Compra Eficiente, en el impulso de los seguros inclusivos.



Adicionalmente, promueve nuevos productos que permitan enfrentar los riesgos que generan las recientes tecnologías, como los ciberataques y los producidos por la ebullición climática.



Con relación a las reformas que actualmente se tramitan, Morales Cobo expresó que el sector asegurador apoyará todas las medidas que promuevan el crecimiento económico, el respeto de la independencia del Banco de la República, el apoyo a una moneda sana, el cumplimiento de la disciplina fiscal y un entorno tributario que promueva la inversión y la equidad.



Dijo que la mejor forma de beneficiar a los colombianos con los seguros es con una regulación técnica y no política, especialmente en los temas relacionados con las tarifas.



Sobre la reforma tributaria, Morales expresó que se cometió el error de imponer una sobretasa a la renta de sectores que no se han beneficiado de ninguna bonanza en particular y reiteró la solicitud de su eliminación para la industria.



Opiniones sobre las reformas

Sobre la reforma a la salud, Morales dijo que los planes voluntarios de aseguradoras complementan el sistema público y alivian la carga fiscal del sistema financiado por el Estado, pero éste debe seguir beneficiándose de los principios del aseguramiento que aplica el sector privado.



Sobre la reforma pensional, añadió que “hay disposición a seguir aportando nuestra experticia en el manejo de los riesgos financieros, sobrevivencia, invalidez y extralongevidad. Insistimos en la importancia que, sea con un gestor público o privado, los recursos del sistema se manejen siempre y en su totalidad como un ahorro para garantizar el futuro ingreso del cotizante”.



