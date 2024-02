¡Nuevo presupuesto para el mercado! Se pronostica incremento del precio de la leche

El próximo mes de febrero los colombianos sentirán el incremento en el precio de la leche, según las declaraciones de Óscar Cubillos, director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, en Caracol Radio.



De acuerdo con Cubillos, estas alzas también ocurrirán en productos cárnicos en el país. En ambos casos, como consecuencia del fenómeno de El Niño.



Ahora, específicamente sobre la leche, Cubillos señaló aumentos en diversas regiones, una de las destacadas es en la zona del Caquetá.



El experto mencionó que actualmente algunas empresas están aplicando descuentos debido a altos inventarios, pero advirtió que se espera un aumento generalizado en los productos lácteos en las próximas 2 o 3 semanas.

Carne de res FOTO: iStock

Ahora bien, con respecto a la carne, Cubillos explicó que el precio no subirá tan rápido, ya que su comportamiento es más variable y depende de las situaciones derivadas del fenómeno del Niño.



En cuanto a la posible escasez de estos productos, indicó que, por el momento, a pesar de la intensidad del fenómeno del Niño, no se puede hablar de pérdida en la capacidad productiva.



Por último, sugirió que es importante evitar especulaciones y mantenerse atentos a información respaldada por datos concretos, para no generar alarmas innecesarias a la ciudadanía.



En esta misma vía, este 30 de enero en el foro regional organizado por EL TIEMPO,

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), hizo un llamado a evitar especulaciones de precios en productos básicos y propuso que se destinaran recursos de regalías para la adaptación climática.



Afectaciones en el sector ganadero por El Niño

En el foro realizado por El Tiempo en medio de la emergencia climática, Manuel Gómez, director del programa de Ganadería Colombiana Sostenible de Fedegán, presentó cifras alarmantes, evidenciando pérdidas económicas significativas en la producción de leche y carne debido al fenómeno de El Niño.



En la región Andina, se registran cerca de 90,000 predios afectados por heladas, con la pérdida de 1,238 bovinos y 2,322 millones de pesos. En la región Caribe, alrededor de 23,000 predios han sufrido pérdidas de más de 11 mil millones de pesos debido a la muerte de más de 6,200 bovinos. También, en los Llanos Orientales también experimentan alta afectación, con 113,508 predios afectados a nivel nacional, resultando en la muerte de 8,879 bovinos y una caída diaria de 1,858,827 litros de leche.



Ante esta situación, Gómez resaltó la urgencia de destinar recursos para el seguro agropecuario.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio