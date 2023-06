Final Millos vs. Nacional: habrá transmisión pública del partido

La final del fútbol colombiano entre Millonarios y Atletico Nacional ha despertado el interés en Bogotá y Medellín para retransmitir el encuentro en pantallas gigantes.



(Vea: Habrá ley seca en Bogotá este sábado: ¿dónde aplicará?).

Este viernes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que el encuentro en la capital antioqueña se transmitirá en pantallas ubicadas en el Parque Lleras.



A través de su cuenta de Twitter trinó: "Importante, se ha logrado un acuerdo con la Dimayor y Win Sports para transmitir la final en el Lleras".

Importante | Se ha logrado un acuerdo con la Dimayor y Win Sports para transmitir la final en el Lleras. https://t.co/wY1AfV0PlE — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 23, 2023

Y luego volvió a confirmarlo en una entrevista con Caracol Radio, en la que aseguró: "He terminado hace una media hora una conversación con el equipo de Win y de Postobón. Han resuelto todo su tema interno y la buena noticia es que se va a transmitir el partido en Medellín".



Recientemente, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que confirma que la final de fútbol en Medellín podrá disfrutarse en tres pantallas ubicadas en el Parque Lleras.

(Vea: Recomendaciones para ver la final de vuelta entre Millos vs. Nacional).



Por su parte, la alcaldía de Bogotá manifestó que "ya se está trabajando en un acuerdo con la Dimayor y Win Sports".



Sin embargo, en la capital aún no se ha confirmado si se pagará o no derechos de transmisión del juego programado para este sábado.



"¡Buenas noticias! Me cuentan de la Dimayor que están llegando a un acuerdo para que Win Sports reconsidere su decisión y nos de la señal para transmitir en pantallas gigantes", dijo la alcaldesa Claudia López en Twitter.



Buenas noticias!



Me cuentan de la Dimayor que están llegando a un acuerdo para que @WinSportsTV reconsidere su decisión y nos de la señal para transmitir en pantallas gigantes!



La hinchada se respeta y se consiente!



La pasión por el fútbol es de todos!



Vamos que vamos! — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 23, 2023

Al respecto, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aclaró que actualmente el fútbol colombiano tiene licencia única para Win Sports.



“Lo primero es reconocer el interés de la gente, es una oportunidad grande en el fútbol colombiano, ya tuvimos la primera final y todo salió muy bien. Mi llamado es a que todo salga bien en la vuelta, en paz y no haya violencia, después es cómo solucionamos este tema, entendemos el deseo de las alcaldías de que la gente lo pueda ver masivamente, pero hay que tener claro que hay unos derechos y hay un licenciatario, que es Win. Hay que tener en cuenta que sí podíamos llegar a un acuerdo con Win, las alcaldías y la Dimayor. La idea no es decir que no se pueda hacer, sino buscar la manera dentro de unos términos legales para poder hacer esto”, concluyó el presidente.



(Vea: Firma de 'big data' predice al campeón: ¿será Millonarios o Nacional?).

PORTAFOLIO