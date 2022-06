Financiamiento y dólar, más caro en Colombia por la Fed

En una decisión histórica, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió 75 puntos básicos en un intento por sobreponerse a la curva creciente de la inflación que ya golpea con registros históricos a este país.



(Lea: Fed realiza el mayor aumento de su tasa de interés en 28 años).

La determinación de la Fed está en línea con lo que el mercado estaba esperando desde hace un par de días, luego de asumir el dato del costo de vida anual para mayo (8,6%), revelado el viernes, y que estuvo por encima de lo que los analistas esperaban.



Con este incremento, el tercero al hilo de la institución monetaria, el tipo de interés oficial de la economía estadounidense se sitúa en un rango entre el 1,50% y el 1,75%.

Es preciso apuntar que un incremento de esta magnitud no se registraba desde 1994 cuando el organismo económico de Estados Unidos era dirigido por Alan Greenspan.

Al respecto, Theodore Kahn, economista senior internacional de la firma Control Risks, indicó que existen más señales “preocupantes” que llevaron a la Fed a tomar esta decisión.



“Los precios van subiendo no solo en categorías como alimentos y energía que han sido los mas afectados por la situación externa, si no ya en los más generalizados, afectando también a varios servicios”, apuntó Kahn.



Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia, señaló que la decisión de este miércoles tiene un sesgo muy marcado al alza en el ciclo monetario estadounidense, donde las presiones llevan a las autoridades a “subir la tasa no sólo a un nivel neutral, sino incluso llegando a terreno contractivo”.



Frente a esto, en rueda de prensa, Jerome Powell, el presidente de la Fed, dejó la puerta abierta a un nuevo incremento de 50 o 75 puntos básicos en la reunión de julio, aunque descartó que este tipo de movimientos se vuelvan habituales en las políticas del organismo.



Otros analistas, en cambio, consideran que esta postura de la Fed resulta exagerada. “Creemos que un aumento de 75 puntos básicos es menor al 50/50, dada nuestras proyecciones macro. Los datos entrantes dejarán en claro que una acción tan agresiva es innecesaria”, adelantó Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics.

En la rueda de prensa, ante los temores de recesión, Powell descartó “problemas de estabilidad financiera” en la economía, dando un mensaje de calma a los mercados. Sin embargo, esta tendencia sigue presente, y no se descarta que el freno de la Fed pueda pasarle factura a la dinámica estadounidense.



De hecho, este mismo miércoles, la Fed de Atlanta adelantaba un pronóstico de un crecimiento nulo (0,0%) del PIB en el segundo semestre del año en curso.

“Por controlar la inflación, la Fed verá que sus aumentos de tasas a fin de año podrían ser el punto de inflexión para enviar esta economía a una recesión”, señaló Edward Moya, analista senior de Oanda.



Los efectos para Colombia



Estas decisiones macroeconómicas en Estados Unidos, afectan las decisiones de los inversionistas en los mercados emergentes, ya que es más rentable circular el dinero en este país.



(Además: Los estados de EE. UU. con mejor salario para enviar dinero a Colombia).



En Colombia, según Kahn, el dólar podría aumentar su cotización, aunque parte de este efecto también se dará por el tema electoral. También considera que implicará mayores costos de financiamiento.



Carolina Monzón prevé una aceleración en el alza de tasas del Banrepública.



ROBERTO CASAS LUGO