Pasos que debe seguir para realizar reclamos ante centrales de riesgo

El historial crediticio que construye cada persona es administrado por las centrales de riesgos. Esta es la garantía reputacional de las personas ante las entidades financieras y es una de las herramientas que tienen en cuenta estas corporaciones que otorgan créditos para evaluar el riesgo asociado a la adquisición de obligaciones crediticias y financieras.



Por lo tanto, tener antecedentes en una central de riesgos es un asunto de importancia a la hora de acceder al crédito, pues quienes otorgan crédito tienen la oportunidad de conocer la historia de crédito que han construido las personas, y que, en la mayoría de las ocasiones, es positiva. A la fecha, el 94 % de los reportes de Datacrédito Experian son positivos.



Según Natalia Tovar, vicepresidente jurídico y de Asuntos Corporativos de Experian Spanish Latam, "si una persona (titular de la información) no está de acuerdo, con un registro efectuado por una entidad a las Centrales de Riesgo, porque la información no es correcta, en el sentido que considera modificar o actualizar el estado de la obligación que adquirió con la entidad tiene el derecho a presentar un reclamo ante la entidad que lo efectuó (fuente de información) o ante Datacrédito Experian, quien dará traslado a la fuente del dato, para que revise la información y, de ser el caso, actualice, modifique o elimine el reporte efectuado".



En rasgos generales, el procedimiento para hacer un reclamo ante una central de riesgo en Colombia es el siguiente:



1. Si el reclamo se presenta ante Datacrédito Experian, como operador de información, este deberá incluir en el historial de crédito del titular del dato, en un término no mayor a dos días hábiles, una leyenda que diga 'Reclamo en trámite' y dará traslado del reclamo a la fuente de información en ese término.



La fuente tendrá un término máximo de diez días hábiles para dar respuesta a Datacrédito Experian. En todo caso, la respuesta deberá darse al titular por Datacrédito Experian, como Central de Riesgo u Operador de Información, conforme la Ley 1266 de 2008.



2. Si el reclamo se presentó ante la fuente, ésta deberá informar a Datacrédito Experian sobre la recepción del reclamo dentro de los dos días hábiles siguientes a su recibo, de forma que se incluya la leyenda de 'Reclamo en trámite' dentro de ese término. En este caso, la fuente de información es quien deberá resolver la reclamación directamente.



3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no sea posible atender la petición dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.



Caso de suplantación

Si el reclamo se relaciona con la manifestación que haga el titular de ser víctima de suplantación o falsedad personal y como consecuencia de esto se le haya exigido el pago de obligaciones, el trámite es el siguiente:



1. Presentar la petición de corrección directamente a la fuente de información, adjuntando los soportes correspondientes.



2. La fuente debe cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación con los aportados por el titular en su petición en un término de diez días.



3. Modificar los datos positivos o negativos que reflejen el comportamiento de pago del titular en su historia de crédito e incluir una leyenda que diga 'Víctima de falsedad personal'. La fuente, si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima.



Los canales de atención habilitados por parte de Datacrédito Expirian son:



- Atención virtual: www.midatacredito.com, www.datacredito.com.co y www.datacreditoempresas.com.co.



- Atención presencial: el centro de experiencia para atención y servicios, ubicado en avenida Américas # 62-84, Centro Comercial Outlet Factory, locales 71 y 72, piso 2.



- Atención por escrito: presentación de peticiones, consultas y/o reclamos, enviadas al centro de experiencia para atención y servicio a la dirección antes mencionada; a la oficina principal ubicada en la ciudad de Bogotá en la carrera 7 # 76-35 oficina de radicación, o al correo electrónico servicioalciudadano@experian.com.



